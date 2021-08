Pecco Bagnaia riconosce i meriti di Andrea Dovizioso

Francesco Bagnaia secondo in classifica con Ducati al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Parte del merito va anche ad Andrea Dovizioso.

Francesco Bagnaia continua a inseguire la prima vittoria in classe regina e il titolo iridato. Dopo il secondo posto al Red Bull Ring il gap in classifica da Fabio Quartararo ammonta a 47 punti, ma in classifica costruttori Ducati è balzata al primo posto. Il piemontese della VR46 Academy soffre ancora di alti e bassi, ma sembra riuscire a prendere le redini in mano della sua squadra.

Il feeling con la Desmosedici GP migliora e raccoglie progressivamente i frutti di un lavoro che a Borgo Panigale è iniziato tempo addietro, sin dai tempi di Andrea Iannone. “Tutti e quattro i piloti che siedono su moto ufficiali hanno pregi e difetti diversi – ha detto Pecco Bagnaia -. Insieme svilupperemo la moto nella giusta direzione. Penso che abbiamo già fatto progressi in questa stagione e sono anche convinto che saremo ancora più forti con il nuovo telaio nel 2022”.

Ducati è un cantiere in continua evoluzione e punta al Mondiale costruttori, in attesa di poter continuare il lavoro di sviluppo sulla Rossa. Il merito però non va solo ai piloti di questa annata, ma ad un retroterra di lavoro che fa capo all’arrivo di Gigi Dall’Igna e ai vari piloti che si sono alternati negli ultimi anni. “Per me Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno fatto un lavoro incredibile dal 2013. Quando Dovi è partito, la Ducati era ancora alle prese con molti problemi. È grazie a lui che oggi lottiamo per il Mondiale. Ma hanno aiutato anche Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Danilo”.

