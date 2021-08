Lorenzo, la confessione privatissima: “Quella volta in cui volevo mollare”

Jorge Lorenzo ammette di aver passato dei periodi molto complicati nel corso della sua carriera. E, oggi che è un ex, li racconta

Un Jorge Lorenzo inedito. Che svela un suo lato meno noto: quello della sua umanità, dei suoi sentimenti più nascosti e, perché no, anche delle sue debolezze.

Perché persino un grande fuoriclasse come lui, un pilota che ha vinto cinque campionati del mondo in carriera. Ha vissuto momenti complicatissimi. Nei quali ha valutato addirittura l’ipotesi di mollare tutto, di gettare la spugna e rinunciare alle corse.

I momenti più difficili nella carriera di Jorge Lorenzo

Ad ammetterlo è lui stesso, ai microfoni della testata spagnola Abc: “Sì, ci sono stati un paio di periodi in cui ho preso in considerazione il ritiro. In particolare in occasione degli infortuni più gravi, che ti fanno chiedere se valga la pena di mettere a rischio la tua vita per raggiungere i tuoi sogni. L’ultima volta in cui mi infortunai alla vertebra, quando avevo 22 anni, allora rimisi tutto in discussione. Ma con il passare dei giorni, quando ci ho ripensato a mente fredda, ho sempre deciso di tornare e riprovarci”.

Ma più duri ancora delle cadute e degli infortuni sono stati quei periodi ad inizio carriera, quando era ancora solamente un giovane talento emergente, che aveva ancora tutto da dimostrare: “La cosa più difficile è arrivarci, a vincere una gara e il Mondiale”, confessa Por Fuera. “Poi tutto diventa più facile, perché sai già che è possibile farcela, devi solo ripeterlo. Anche se ti assalgono i dubbi sulle tue possibilità, puoi pensare che ci sei già riuscito una volta e questo ti aiuta a rimanere motivato, il che a volte è piuttosto complicato”.

Oggi che ha effettivamente appeso il casco al chiodo, un po’ di nostalgia il maiorchino la prova per i tempi in cui correva: “A mancarmi di più sono tutte le persone che conosco, gli amici che mi sono fatto in diciotto anni nel Motomondiale. E, soprattutto, mi manca vincere. Quello che mi manca di meno è tutta la pressione a cui ero sottoposto, oltre agli infortuni”.

