Dedicato a Valentino Rossi: un weekend di tributi commoventi e incredibili

Il pubblico del Gran Premio d’Austria ha voluto salutare Valentino Rossi, alla sua ultima apparizione al Red Bull Ring, in modo speciale

Eravamo al Red Bull Ring, ma sembrava proprio di trovarci al Mugello. Il Gran Premio d’Austria, l’ultima apparizione del Dottore dalle parti di Zeltweg, si è trasformato in un lungo e toccante tributo a lui, alla sua carriera e all’eredità che lascia alla MotoGP con il ritiro già annunciato a fine stagione.

La pista dello Spielberg ha riaperto le porte agli spettatori nello scorso fine settimana e i tifosi non si sono fatti pregare: oltre 145 mila le presenze nel corso dei tre giorni, 86 mila solo alla domenica. La maggior parte dei quali, naturalmente, in tenuta integrale gialla, proprio in onore del loro beniamino tavulliese.

Lo striscione e il messaggio nel grano

Le dediche al nove volte campione del mondo si sono sprecate. La più evidente è stata quella di uno striscione, trasportato in volo da un elicottero sopra al tracciato, che raffigurava la bandiera italiana, il numero 46 e il volto stilizzato del campione. Con una semplice scritta in due lingue: “Danke”, “Grazie”.

Ma c’è anche chi ha optato per un saluto decisamente meno convenzionale. Come Michael Eberdorfer, contadino locale, che ha letteralmente impresso sul suo campo di grano, situato a pochi chilometri dalla pista, il messaggio “Goodbye VR46“. Forse l’omaggio più particolare e insolito mai visto (nel senso che si può vedere solo dall’alto). E anche laborioso, dato che ci avrà messo un bel po’ di tempo a tagliuzzare personalmente le varie lettere: stavolta i disegni alieni nel grano non c’entrano nulla.

Valentino Rossi nel cuore di tutti

“L’idea in realtà è nata in modo abbastanza spontaneo”, ha raccontato ai microfoni del quotidiano austriaco Kleine Zeitung. “Vedo spesso in eventi come il Tour de France che i contadini scrivono cose nei campi. Quindi ho pensato, perché non anche noi?”.

Dal canto suo, Vale ha fatto del suo meglio per onorare questi bei gesti. Ha sfiorato il podio fino al penultimo giro e alla fine si è aggiudicato l’ottava posizione, il miglior piazzamento stagionale. Ora, da qui a fine campionato, scommettiamo che scatterà una sfida a distanza, di circuito in circuito, per il miglior tributo a Valentino Rossi…

