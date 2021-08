Superbike, confermata l’assenza di un team a Navarra

Sulla griglia della Superbike a Navarra non ci sarà una squadra. I problemi non sono stati risolti e pertanto un pilota sarà ancora out.

Non arrivano buone notizie da RC Squadra Corse, team italiano del Mondiale Superbike. Dopo aver saltato i round di Assen e Most, mancherà anche in questo fine settimana a Navarra (Spagna).

Il portale Speedweek conferma che la struttura di Roberto Colombo non è ancora pronta per rientrare. È ancora in atto la riorganizzazione interna necessaria per tornare a correre in SBK. A farne le spese è anche Eugene Laverty, pilota che per la terza gara di fila non sarà in pista per colpe non sue.

Si spera che RC Squadra Corse possa tornare per il round del 3-5 settembre a Magny-Cours, in Francia. Uno come Laverty merita di essere sulla griglia e di avere attorno un team all’altezza di un Mondiale Superbike.

Chi torna nel weekend a Navarra è Lucas Mahias, che dopo la frattura dello scafoide sinistro ha voglia di risalire sulla Kawasaki del team Puccetti Racing. Ovviamente dovrà superare i controlli dei dottori per poter guidare.

Incognita Leandro Mercado, che ha saltato Most a causa del Covid-19. Dal team MIE Racing Honda non sono ancora arrivate comunicazioni in merito alle condizioni del pilota argentino. Era il 5 agosto quando fu annunciata la sua positività, con conseguente sostituzione con Alessandro Delbianco in Repubblica Ceca. Si attendono news dalla squadra di Midori Moriwaki.