Redding, bloccato da Vinales, lo incoraggia: il bellissimo messaggio social

Anche Redding ha espresso la propria opinione sul caso Vinales, pilota sospeso da Yamaha per il GP d’Austria. Belle le parole dell’inglese.

Ha destato non poca sorpresa il comunicato ufficiale con il quale Yamaha ha annunciato la sospensione di Maverick Vinales per il Gran Premio d’Austria. Un provvedimento preso per motivi disciplinari.

Stando alla nota emessa dal team, alcuni comportamenti irregolari del pilota negli ultimi giri del GP di Stiria avrebbero messo a rischio il motore della M1 e ciò avrebbe potuto creare pericolo sia per lui che per gli altri piloti. Non sono stati forniti dettagli, anche se è trapelato che alcune “sgasate” al limitatore dello spagnolo sarebbero il problema.

Ora da capire se tra Vinales e Yamaha sia finita definitivamente oppure se il pilota tornerà a correre nelle prossime gare. La sospensione, al momento, riguarda solamente il GP d’Austria. Però dal comunicato si evince che potrebbero esserci ulteriori novità.

Redding, solidarietà a Vinales dopo la sospensione

Ovviamente molti colleghi MotoGP hanno commentato l’accaduto, dicendosi sorpresi e dispiaciuti. Normale rimanere stupiti da un simile fatto. E a commentare c’è stato anche Scott Redding, attuale pilota del Mondiale Superbike ma che in passato ha corso contro Vinales.

L’inglese ha commentato un post di Aleix Espargarò e ha utilizzato queste parole: «Maverick mi ha bloccato per molti anni sui social media. Ma forse leggerà questo. Maverick, a volte questo sport può essere così duro e implacabile, sembra che niente vada per il verso giusto. Il mondo è sulle tue spalle. Non hai mai una pausa, inizia a odiare lo sport e alla fine anche te stesso. Ma posso dirti per esperienza passata che sarà sempre più difficile, però ci sarà un punto di svolta e le cose andranno bene».

Bello il messaggio di Redding a Vinales, cerca di incoraggiarlo per il futuro: «È una prova di vita. Non lasciare che ti batta, chiudi gli occhi e pensa a tutte le cose incredibili che hai realizzato nella vita nelle corse e fuori dalle corse. Non ti arrendere. Non ho animosità verso di te e non conosco il motivo per cui non ti piaccio, ma la vita è troppo breve. Sii forte e abbia cura di te».