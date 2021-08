Aleix Espargarò, frecciata a Dovizioso: “Non è così appassionato”

Aleix Espargarò avrebbe voluto Dovizioso nel box Aprilia nel weekend MotoGP del Gran Premio d’Austria. Il pilota spagnolo è un po’ dispiaciuto.

Difficilmente vedremo Andrea Dovizioso gareggiare sull’Aprilia. Neanche l’infortunio di Lorenzo Savadori e la sella libera per il GP d’Austria gli ha fatto venire voglia di provarci.

Al momento, il pilota forlivese preferisce limitarsi a fare solamente test con la RS-GP. Il team di Noale sarebbe assolutamente lieto di impiegarlo in gara, avendo sei wild card da poter utilizzare durante il campionato, ma rispetta la sua decisione di fare solamente il collaudatore. E anche in ottica 2022 non sembrano ormai esserci chance di vederlo tornare da rider titolare, dato che la squadra italiana ha virato con decisione su Maverick Vinales.

Aprilia MotoGP, Aleix Espargarò su Dovizioso

Aleix Espargarò ha parlato dell’infortunio di Savadori e del non impiego di Dovizioso: «Hanno cercato di far operare Lorenzo rapidamente – riporta Motorsport.com – così da farlo tornare il più presto possibile. Ma l’infortunio è più grave di quanti sembri e non credo che ce la farà per Silverstone. Ovviamente ho chiesto a Rivola di spingere Dovi a venire a correre. Ha sempre detto che voleva correre di nuovo quando ha lasciato Ducati, ma non deve essere così appassionato, perché qui non avrò un compagno di squadra».

Espargarò avrebbe voluto Dovizioso nel box in questo secondo weekend in Austria, ma non c’è stato niente da fare. Il pilota italiano non ci sarà e quindi tutto il peso del team sarà sulle spalle di Aleix.