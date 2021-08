Pernat lancia l’allarme contro Marquez: “È un pericolo, bisogna intervenire”

Il veterano dei manager della MotoGP, Carlo Pernat, afferma che Marc Marquez stia diventando pericoloso per i suoi comportamenti in pista

Non si placa la polemica scatenatasi su Marc Marquez per il suo comportamento nel Gran Premio di Stiria di domenica scorsa. I suoi attacchi eccessivamente aggressivi, davvero ai margini del regolamento, ad Aleix Espargarò hanno fatto infuriare il suo connazionale che ne è stato oggetto e anche tutta la Aprilia, la quale ha chiesto invano una penalizzazione da parte della direzione gara.

Ora anche Carlo Pernat, il veterano dei manager della MotoGP, lancia l’allarme sul Cabroncito. Anche secondo lui l’otto volte campione del mondo sta superando ormai ogni limite e potrebbe addirittura diventare un rischio per i suoi colleghi, se non verrà fermato dalle autorità sportive.

“Marquez dopo l’infortunio sta attraversando il momento più difficile della sua carriera ed è ancora più un pericolo”, ha commentato ai microfoni del quotidiano sportivo Tuttosport. “Ad intervenire deve essere la Dorna, se non lo penalizzano continuerà a correre così. Ha capito che sarà un ‘Marquez meno’ rispetto a quanto era abituato prima. Sa che se cade si rompe, forse del tutto. Ha capito anche che Quartararo e Mir non li batte come e quando vuole. Perciò oltre alle difficoltà fisiche deve fare anche i conti con l’impatto psicologico che ha questa situazione per lui che era abituato a dominare la categoria”.

I dubbi di Carlo Pernat su Marc Marquez

Pernat ha bocciato Marquez anche nell’eventuale ruolo di erede di Valentino Rossi, destinato al ritiro a fine stagione. Tutto per colpa del famoso scandalo del “biscotto”.

“Forse Marc avrebbe potuto raccogliere il suo testimone, ma ha rovinato tutto con quella ca***ta del 2015”, ha sottolineato. “Se lo avesse lasciato in pace Valentino lo avrebbe supportato nei confronti dei tifosi. L’unico nel quale rivedevo Valentino era Marco Simoncelli. Pilota vero, estroverso, di quelli che creano l’ambiente giusto e sorridono alla vita”.

