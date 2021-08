Lamborghini, tre nuove immagini teaser mostrano la nuova Countach

Lamborghini ha deciso di rilasciare tre nuove immagini teaser della nuova spettacolare supercar Countach

All’inizio di questa settimana, Lamborghini ha annunciato che il nome Countach sta tornando, mostrando in un’immagine teaser una parte della supercar futura. Oggi, la casa automobilistica italiana ha mostrato tre nuove immagini teaser su Instagram che ci mostrano cosa aspettarci dal design dell’auto.

I nuovi teaser mostrano un bel po’ senza rivelare molto dell’auto. Un’immagine mostra la parte anteriore dal muso affilato con il badge Countach minuscolo sulla griglia sottile. La foto rivela una massiccia apertura inferiore e un profondo splitter anteriore. La seconda immagine teaser ci permette di sbirciare nel vano motore dove alloggia il V12 dagli accenti dorati. Non è chiaro se Lamborghini accoppierà il motore con l’assistenza elettronica, anche se la possibilità c’è. Il V12 per come lo conosciamo sarà sostituito con una variante ibrida.

L’ultima immagine rivela la caratteristica stilistica più simile alla Countach originale che abbiamo visto finora: la presa d’aria del motore dietro l’abitacolo. La forma quadrata della presa d’aria sembra quasi identica a quella della supercar originale.

La Lamborghini non ha annunciato quando rivelerà la nuova Countach. Nel post di Instagram, l’azienda ha dichiarato che dovremmo “rimanere sintonizzati per scoprire” di più sulla nuova supercar, anche se non riesce a dirci quando sintonizzarci. Non è chiaro se si tratta di un nuovo modello o di qualcosa programmato per una produzione limitata; tuttavia, il 2021 Pebble Beach Concours d’Elegance di questo mese sarebbe un luogo appropriato per rivelare tale supercar. In ogni caso, speriamo di non dover aspettare troppo a lungo.

