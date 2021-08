MotoGP Austria: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo il GP di Stiria, si replica sul Red Bull Ring con quello d’Austria. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Motomondiale, ripresa la marcia, non si ferma. Dopo il GP di Stiria, si replica al Red Bull Ring per il Gp d’Austria, in programma da venerdì 13 a domenica 15 agosto.

Caccia a Quartararo

La ripresa ha comunque confermato che Fabio Quartararo è ormai in fuga. E nessuno per ora sembra in grado di fermarlo. A partire dalle due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller, che hanno perso terreno. In particolare l’australiano, che lottava con il francese della Yamaha per la terza posizione, che è andato a terra a 10 giri dalla fine, rimediando un altro pesantissimo zero in classifica.

Solo le Desmosedici del team Pramac hanno provato un attacco. Riuscito in tutti i sensi dal giovane spagnolo Jorge Martin, autore di pole e vittoria in Stiria e che vuole riconfermarsi in Austria, mentre Johann Zarco vorrà fare senz’altro meglio del sesto posto di questo weekend.

E poi chi si vorrà confermare in Austria è la Suzuki, con Joan Mir che, dopo il secondo posto di ieri, cerca la prima vittoria stagionale. Mentre Alex Rins proverà a trovare finalmente un weekend concreto. Così come Marc Marquez, che dopo le polemiche con Aleix Espargaro e l’Aprilia, vorrà fare meglio di quanto visto domenica. Anche se la condizione fisica sembra ancora deficitaria.

Spera ma non troppo invece Valentino Rossi, che con il tredicesimo posto in rimonta non ha molto da chiedere di più alla sua M1, che soffre terribilmente il tracciato austriaco. Quantomeno speriamo che ci sia più spettacolo rispetto al GP di Stiria, avaro di grosse emozioni, con sorpassi importanti che sono mancanti.

Il programma

Tutto il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go.

Venerdì 13 agosto

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 14 agosto

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 – Qualifiche

Domenica 15 agosto

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara

