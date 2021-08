Valentino Rossi: “Non un disastro”. Poi una nuova frecciata a Marquez

Valentino Rossi non felice del piazzamento nel GP di Stiria, ma ha visto alcuni piccoli passi avanti che lo fanno essere un po’ fiducioso. Non manca un commento su Marquez.

La prima gara dopo l’annuncio del ritiro è finita con un tredicesimo posto. Valentino Rossi non è riuscito a fare meglio nel GP di Stiria 2021.

Il pilota del team Petronas Yamaha è arrivato a quasi sette secondi dal decimo posto, occupato dalla wild card Dani Pedrosa su KTM. Sicuramente sperava di fare meglio, però ormai si è capito che questa stagione è molto difficile ed è complicato anche attendersi degli exploit. Inoltre, il Red Bull Ring di Spielberg è un circuito non molto amico della M1 visto che i rettilinei richiedono un motore particolarmente performante.

LEGGI ANCHE -> Quartararo, podio che vale come una vittoria: svelato il suo segreto nel GP di Stiria

MotoGP, Valentino Rossi commenta la sua gara in Stiria

Rossi al termine nella corsa di oggi non si è detto scontento per come è andata in Stiria: «Alla fine non è stato un disastro, ho preso qualche punto. Purtroppo al via ho perso delle posizioni, ma sono riuscito a guidare decentemente. Ho fatto delle battaglie con qualche pilota e alla fine ho conquistato dei punti. Questa non è una pista in cui le Yamaha si esprimono al meglio. Siamo poco veloci in rettilineo».

A Valentino è stato domandato anche un commento sull’entrata di Marc Marquez su Aleix Espargarò, che si è lamentato dell’aggressività dell’avversario: «È molto aggressivo con tutti. Oggi c’è stato Aleix – ha detto – e altre volte altri piloti. Non so cosa dire sinceramente. Non ho un’idea su come migliorare la situazione».

Ovviamente il nove volte campione del mondo non può essere contento di un tredicesimo posto, però successivamente ha anche spiegato che con il team ha lavorato meglio per risolvere alcuni problemi. Ci sono stati dei passi avanti e si lavora per fare ulteriori progressi in vista dei prossimi gran premi: «L’obiettivo il prossimo weekend sarà fare ancora punti, partendo meglio e magari lottando per stare in top 10. Penso sia nel nostro potenziale».