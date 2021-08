Superbike Most, classifica Gara 2: Redding domina, Rea lontano

Superbike Most 2021, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale della seconda manche SBK del round in Repubblica Ceca.

Scott Redding torna a vincere. Suo il trionfo nella Gara 2 Superbike in Repubblica Ceca. Il pilota Ducati ha chiuso al meglio il round di Most, dopo due secondi posti nelle altre manche.

Niente ha potuto Toprak Razgatlioglu contro il rivale. Il turco della Yamaha ha cercato di recuperare, ma non ce l’ha fatta e nel finale ha mollato. Può comunque essere contento di aver ridotto a 3 soli punti la distanza in classifica generale SBK da Jonathan Rea, che ha chiuso terzo e lontano dai primi due Gara 2. Già dalla partenza si è capito che il campione Kawasaki non ne aveva e forse ha preferito non rischiare un altro zero come avvenuto sabato.

Ottima quarta posizione per Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu. L’iridato Supersport 2020 ha fatto un fantastico fine settimana in Repubblica Ceca. Bene Michael Ruben Rinaldi, quinto con l’altra Ducati del team Aruba Racing.

Il pilota riminese ha avuto la meglio su Alex Lowes, Michael van der Mark e Garrett Gerloff. Nono posto per la BMW di Tom Sykes, top 10 completata dalla Honda di Alvaro Bautista. Caduto purtroppo al primo giro Axel Bassani in seguito a un contatto. Il rider del team Motocorsa Racing Ducati stava facendo un buonissimo weekend.

Superbike Most 2021, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale