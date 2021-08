Superbike Most 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale della gara sprint in Repubblica Ceca.

Va a Toprak Razgatlioglu la vittoria nella Superpole Race del round Superbike in Repubblica Ceca. Dall’inizio alla fine il pilota Yamaha ha condotto la gara sprint, meritando il successo e replicando quello già ottenuto nella prima manche di sabato.

Seconda posizione per Scott Redding con la Ducati. L’inglese non ha avuto una partenza brillante e questo lo ha poi penalizzato, perché non è riuscito a recuperare su Razgatlioglu lo svantaggio accumulato all’inizio. Per la Gara 2 del pomeriggio sa che non può sbagliare lo start, perché il passo poi ce l’ha per stare davanti.

Completa il podio Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki era attaccato a Razgatlioglu, ma a tre giri dalla fine è finito lungo alla prima curva (dove è caduto in Gara 1) e dopo poco è stato superato da Redding. Podio numero 200 per lui, che sicuramente sperava in una prestazione migliore.

Ottimo quarto posto per Andrea Locatelli, che si conferma molto forte dopo la terza posizione di ieri. Il rookie del team Pata Yamaha Brixx è in crescita, come il connazionale e a sua volta esordiente Axel Bassani. Ottavo il rider del team Motocorsa Racing Ducati.

Quinto Tom Sykes su BMW, davanti alla Yamaha di Garrett Gerloff e alla Kawasaki di Alex Lowes. Ultimo pilota a punti è Alvaro Bautista con la Honda. Deludente Michael Ruben Rinaldi, decimo con l’altra Ducati del team Aruba Racing.

Leggi anche -> Superbike Most, classifica Gara 1: Rea cade, Razgatlioglu trionfa

Superbike Most 2021, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale