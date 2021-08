Redding, proposta di matrimonio sul podio a Most (VIDEO)

Redding ha sorpreso tutti sul podio dopo Gara 2 Superbike a Most. Infatti, si è inginocchiato e ha chiesto alla compagna Jacey di sposarlo.

Giornata speciale oggi per Scott Redding a Most. Il pilota del team Aruba Racing Ducati, dopo il secondo posto della Superpole Race, ha vinto Gara 2 dominando nettamente. Ma non solo.

Sul podio, prima delle celebrazioni di rito, l’inglese ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna Jacey Hayden. La ragazza ha risposto sì di fronte a Redding inginocchiato. Successivamente c’è stato il classico inserimento dell’anello sul dito anulare della mano di lei.

Jacey era visibilmente emozionata per il gesto di Scott, con il quale fa coppia da alcuni anni. Il pilota sui social network finora non ha mancato di condividere diversi momenti di quotidianità passati assieme a lei. Complimenti a entrambi per questo passo importante della loro vita.