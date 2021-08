Grandissima giornata in MotoGP per Jorge Martin e per la Pramac. Entrambi hanno colto infatti il primo successo nella Classe Regina.

Parte un po’ impiccato Martin, ma riesce comunque a conservare la prima piazza. Poco dopo però viene sopravanzato da Bagnaia e da Mir che si prendono le prime due posizioni. Lo spagnolo della Suzuki però commette poco dopo un errore e scivola in 4a. Buono anche l’inizio di Marquez che si ritrova subito tra i primi. Solo 20° Valentino Rossi.

Grande spavento a inizio gara con due moto che entrano in contatto e vanno in fiamme. Coinvolti Pedrosa e Savadori. L’italiano viene portato via in barella, ma fortunatamente sembrano stare entrambi abbastanza bene. Gara fermata per qualche minuto. Alla ripartenza problemi per Vinales che è costretto a partire dalla pit-lane.

Carenata tra Marquez e Aleix Espargaro che già nella prima partenza aveva litigato per un’entrata troppo dura dello spagnolo della Honda. Davanti a tutti si piazza Miller seguito da Martin e Mir. Gara stupenda con tantissimi sorpassi sin dai primi giri.

MotoGP: disastro di Miller a metà gara

Disastro Bagnaia che dalla ripartenza non riesce più a girare come prima e scivola lentamente nelle retrovie. Problemi per Aleix Espargaro che è costretto a salutare la gara. Davanti Martin e Mir provano a scappare via, inseguiti da Quartararo e Miller.

Guai anche per Oliveira a metà gara circa. A 10 giri dalla fine caduta per Miller che in quel momento si trovava in piena lotta per il podio. Nel finale Martin dà lo strappo definitivo e scappa via. Solo 8° Marc Marquez, mentre Valentino Rossi si ritrova 13°.

LEGGI ANCHE >>> Moto2, GP Stiria: Bezzecchi da medaglia d’oro ed ora occhio al Mondiale

Prima storica vittoria per Team Pramac con Jorge Martin davanti a Mir e Quartararo. Giornata storica in MotoGP sia per la squadra italiana che per il pilota spagnolo. Grandissima prestazione anche per Binder che chiude 4°. Buono anche Pedrosa che al rientro dopo il botto del primo giro riesce a finire 10°.

CLASSIFICA MOTOGP GP STIRIA