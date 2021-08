Moto2, GP Stiria: Bezzecchi da medaglia d’oro ed ora occhio al Mondiale

Marco Bezzecchi, nonostante due errori, ha dominato la gara di Moto2. Buona prestazione anche per Celestino Vietti che chiude 6°.

Partenza fulminea di Marco Bezzecchi che brucia tutti e si piazza davanti. Subito un paio di cadute al via con Joe Roberts e Simone Corsi che devono subito dire addio alla gara. Poco dopo anche Baltus casca. Pista molto insidiosa nei primissimi giri. La condizione “leopardata” rende il tracciato scivoloso.

Nei primi giri Bezzecchi detta il passo seguito a ruota da Gardner e Canet. Gara decisamente più compatta in Moto2 rispetto alla Moto3. Le condizioni meteo più stabili infatti permettono a tutti i rider di spingere forte sin dall’inizio.

Moto2: Bezzecchi fa qualche errore, ma vola

A 19 giri dal termine Gardner e Canet beffano entrambi Bezzecchi. Tanti lunghi da parte dei piloti che sembrano non aver ancora preso bene le misure alla pista. Caduta anche Syahrin. Gara ad eliminazione. Vicini a metà GP il pilota della VR46 cresce e prova a riprendersi le due posizioni perse.

Dietro di lui grande progressione di Ogura che entra nella lotta per il podio. Bezzecchi liberatosi di Canet si mette alla caccia anche di Gardner per prendersi la prima piazza. A 7 tornate dal termine il rider della VR46 rompe gli indugi e si prende la prima piazza, ma poi viene superato nuovamente dopo un errore. Lotta eccezionale tra i due con l’italiano che poco dopo, ancora una volta, si riprende la testa della corsa.

Disastro di Gardner a 6 giri dal termine. va lungo e perde 3 posizioni. Long lap per Ogura che in quel momento si trovava in seconda piazza. Dopo un po’ di ansia per il ritorno di Canet per Bezzecchi è passerella e arriva la vittoria davanti allo spagnolo e ad Augusto Fernandez. Grandissima gara anche di Celestino Vietti che chiude 6°.

CLASSIFICA MOTO2 GP STIRIA