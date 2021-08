MotoGP, Vinales ha trovato il team per il 2022: i dettagli dell’accordo

Vinales sarà ancora sulla griglia MotoGP nel 2022. Dopo aver annunciato l’addio a Yamaha per fine campionato, ha ora un’intesa con un altro team.

Sembra essere ormai definito il futuro di Maverick Vinales. Ufficializzato l’addio a Yamaha per fine 2021, erano poche le opzioni per il pilota spagnolo.

La più quotata era quella di un passaggio in Aprilia, che ha una RS-GP libera per il 2022. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, è stato raggiunto un accordo tra Vinales e il team italiano. Contratto annuale. Massimo Rivola lo ha convinto a sposare il progetto MotoGP della casa di Noale, dove Maverick inevitabilmente prenderà molti meno soldi rispetto a quelli percepiti finora da Yamaha.

MotoGP Stiria 2021: Vinales dopo le Prove Libere

Vinales dopo le Prove Libere MotoGP del Gran Premio di Stiria 2021 ha dribblato le domande sull’Aprilia e ha preferito parlare di cosa successo oggi in pista: «Intanto posso parlare della giornata, che è stata intensa. La mattinata era andata bene come tempi ed ero fiducioso per le qualifiche. Nel pomeriggio ho messo la soft e non so cosa è successo, il feeling era diverso e non riuscivo a spingere. È qualcosa di inspiegabile. Non so come può andare la gara. Spero vada bene, sono molto motivato. Già in FP4 ho sentito che c’erano problemi e sono proseguiti in Q2. Difficile accettarlo, ma è così. E dobbiamo dare tutto domani».

Il rider iberico non ha voluto dire nulla sul passaggio in Aprilia, probabilmente perché preferisce che sia il team di Noale a dare l’annuncio ufficiale appena sarà tutto effettivamente sistemato. Ad ogni modo, visto che Valentino Rossi ha smentito la possibilità di un approdo nel team VR46, non ci sono altre scelte per lui in ottica 2022.

La scelta di firmare un contratto annuale permette a Vinales di valutare bene la situazione in Aprilia e decidere se rimanere o meno l’anno seguente. Ci saranno vari contratti in scadenza e dunque si potrebbe aprire un’altra strada per lui se le cose non dovessero andare bene con la squadra di Noale.