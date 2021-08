Jonathan Rea, porte chiuse in MotoGP: “È frustrante”

Jonathan Rea avrebbe voluto misurarsi con la MotoGP, però mancano le offerte. Nonostante ritenesse di meritare una chance, non l’ha avuta. E forse non l’avrà mai.

Ci sono state voci inerenti un suo possibile approdo in MotoGP, ma Jonathan Rea anche nel 2022 sarà nel Mondiale Superbike. Rispetterà il contratto firmato con Kawasaki.

Sicuramente sarebbe interessante vedere il sei volte campione del mondo nella classe regina del Motomondiale, però probabilmente ciò non accadrà mai. Le due apparizioni da sostituto di Casey Stoner in Honda nel 2012 resteranno le uniche, salvo sorprese.

SBK, la MotoGP è un rimpianto per Rea

Rea in un’intervista concessa al sito ufficiale WorldSBK è tornato a parlare del suo futuro e del mancato approdo in MotoGP: «Tutto ciò che so è che ho un’altra incredibile opportunità con Kawasaki per il 2022. Mi sento come se fossi nel mio momento migliore. Per quanto riguarda la MotoGP, non saprei. Sono un po’ frustrato, ad essere sincero».

Il pilota della Kawasaki è dispiaciuto per non aver avuto una vera occasione in MotoGP: «Se guardi il mio curriculum, sono un sei volte campione del mondo SBK. Ho bussato alla porta dei team della MotoGP, ma la porta non si apre mai. Non sono sicuro del perché, però sono felice di essere qui e di quello che ho ottenuto».

Il sei volte iridato Superbike continuerà a dare il suo massimo con Kawasaki fino al 2022, poi si vedrà. Non vede ancora vicino il suo ritiro: «Sono fortunato ad avere un pacchetto vincente nel WorldSBK con Kawasaki, un team incredibile. Forse mi ameranno ancora in questi due anni in cui saremo insieme, ma non si sa mai come possono andare le corse. Ora sono motivato a continuare a vincere nel Mondiale Superbike. Il mio futuro sarà deciso dalle sensazioni. Un giorno arriverà il momento di fermarsi, ma ancora non lo vedo. Forse mancano due o tre anni».