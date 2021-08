Il ritiro di Valentino Rossi lascia senza parole anche suo fratello Marini

Perfino suo fratello Luca Marini è stato colto completamente alla sprovvista dall’annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP

Potrà sembrare incredibile, ma il primo ad essere preso alla sprovvista ieri, dall’annuncio che Valentino Rossi lascerà la MotoGP a fine stagione, è stato proprio suo fratello Luca Marini.

Nonostante siano parenti stretti e perfino colleghi, il Dottore ha mantenuto il più assoluto riserbo, la più totale segretezza anche con lui, che fa parte della sua famiglia. Non che il Maro non avesse intuito quello che stava per succedere, eppure fino all’ultimo ha sperato di sbagliarsi, e che Vale decidesse di andare avanti ancora con la sua lunga e impareggiabile carriera.

“Non sapevo che mio fratello si sarebbe ritirato, non mi aveva anticipato la sua decisione”, rivela Luca il giorno dopo il grande evento, parlando con i giornalisti. “Ma lo potevo immaginare, perché se organizzi una conferenza stampa è per comunicare qualcosa di importante. Sono stato sorpreso anch’io, quando si assiste ad un annuncio ufficiale del genere è davvero un momento importante. Non solo per me, ma per tutto il motociclismo. Ci lascia la più grande icona di questo sport. Spero che tornerà in qualche GP per seguire me, per seguire noi”.

Marini, nessuna spintarella a Valentino Rossi

Inevitabilmente l’auspicio di Marini era che il suo illustre fratellone prendesse il bivio opposto: cioè che non appendesse il casco al chiodo, ma lo spostasse nel box della VR46, per diventare suo compagno di squadra nella prossima stagione. Eppure, nonostante sperasse in quest’esito finale, Luca non ha mai provato a far cambiare idea al nove volte campione del mondo.

“Per come sono fatto io, non penso che forzare le persone sia la cosa giusta”, ha spiegato. “Lui ha moltissima esperienza, è molto più grande di me, questo mondo fa parte della sua vita, lo conosce alla perfezione. La decisione la doveva prendere solo lui, non mi è mai capitato di spingerlo. Non posso negare che sarebbe stato affascinante correre insieme, sarebbe stata una bella fiaba, molto romantica, ma ognuno deve fare quello che desidera. Se lui è contento, lo sono anch’io, anche se dispiace a tutti: io sono nato che lui era già qui che vinceva, sarà strano vedere la MotoGP senza Vale in pista. Bisogna vedere come reagirà il pubblico, spero che continui a seguirci”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi, mamma Stefania ammette: “Potevo essere più affettuosa”