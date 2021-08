Anche Jorge Lorenzo congeda Valentino Rossi. E lo paragona ai più grandi

Tra i tanti tributi giunti a Valentino Rossi nel giorno dell’annuncio del suo addio alla MotoGP c’è anche quello di Jorge Lorenzo

Quando giunge il momento di chiudere un capitolo così importante come quello di Valentino Rossi nel Motomondiale, durato oltre un quarto di secolo, con nove titoli mondiali e un numero stratosferico di vittorie, le rivalità, le inimicizie sportive, non contano più.

Conta solo ricordare quello che è stato e omaggiare il campione che saluta, e che consegna definitivamente dalle pagine dell’attualità a quelle della storia il suo percorso agonistico, che rimarrà per sempre indimenticabile. Per coloro che lo hanno seguito, ma anche per coloro che hanno lottato contro di lui.

Per questo motivo non deve sorprendere più di tanto se, oltre ai suoi amici e compagni di strada per una vita, tra coloro che sono stati i primi a salutare il Dottore nel giorno dell’annuncio del suo ritiro dalla MotoGP ci sono stati anche tutti gli avversari più grandi della sua carriera.

Jorge Lorenzo dice addio così a Valentino Rossi

Che, una volta tanto, hanno seppellito l’ascia di guerra per limitarsi a rendere merito al lascito del fenomeno di Tavullia nel mondo delle due ruote. Lo ha fatto Max Biaggi, lo ha fatto Marc Marquez e a questo coro non poteva che unirsi anche Jorge Lorenzo. Attraverso un breve ma intenso post su Twitter, l’ex pilota maiorchino ha deciso di fare il suo tributo a colui che fu suo compagno di squadra alla Yamaha, ma anche suo storico contraltare.

“Questa è la fine di un’era”, ha scritto il cinque volte campione del mondo. “In pista noi quattro eravamo altrettanto veloci”, riferendosi a se stesso, al numero 46, ma anche a Dani Pedrosa e a Casey Stoner.

“Ma in termini di carisma e di trascendenza Valentino Rossi è al livello di Michael Jordan, Tiger Woods, Mohammed Ali o Ayrton Senna“, aggiunge poi Lorenzo, paragonando il nove volte iridato ai più grandi di tutti gli altri sport. Jorge conclude con una dedica: “Goditi questo nuovo capitolo, leggenda!”.

