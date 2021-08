Superbike, Mercado out a Most: un pilota italiano lo sostituisce

Il team MIE Racing Honda di Midori Moriwaki annuncia che Mercado non può correre nel round Superbike in Repubblica Ceca. Delbianco al suo posto.

Non ci sarà Leandro Mercado nel round Superbike di questo fine settimana a Most, in Repubblica Ceca. Infatti, il pilota argentino è risultato positivo al Covid-19 e non potrà essere presente.

Queste le sue parole dopo la notizia della positività al noto coronavirus: «Sono molto frustrato per questa situazione – ha affermato – perché non vedevo l’ora di correre e di continuare il lavoro che stiamo facendo con la squadra. Dovrò guardare le gare in televisione e non è bello. L’importante è che io stia bene e non abbia sintomi, spero di tornare prima possibile. Ringrazio la squadra che mi sta supportando e non vedo l’ora di rientrare. Sono molto motivato a migliorare con la mia Honda».

SBK Most 2021: Delbianco rimpiazza Mercado

Il team MIE Racing Honda ha annunciato anche il pilota che sostituirà Mercado a Most. Si tratta dell’italiano Alessandro Delbianco, quest’anno impegnato nel CIV Superbike, ma che ha già avuto un’esperienza nel Mondiale SBK nel 2019. Anche allora in sella a una Honda, era quella del team Althea MIE. Conosce già la squadra guidata da Midori Moriwaki ed è molto motivato a salire sulla CBR1000RR-R Fireblade.

Sono 29 i punti che Delbianco ottenne nel suo difficile debutto nel campionato mondiale delle derivate di serie. Il nono posto di Gara 1 a Donington è il miglior piazzamento ottenuto dal 24enne pilota riminese. Spera di dare un buon contributo in questo fine settimana in Repubblica Ceca, dove come altri colleghi non ha mai gareggiato.