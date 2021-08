George Russell torna (da subito) al volante della Mercedes

Aspettando di sapere se sarà lui il secondo pilota della Mercedes nel 2021, intanto George Russell potrà tornare subito al volante

In attesa di conoscere se sarà effettivamente lui la seconda guida della Mercedes nel prossimo campionato del mondo di Formula 1, al fianco del connazionale Lewis Hamilton, George Russell avrà l’occasione di guidare di nuovo una monoposto della Freccia nera già da subito.

No, il team campione del mondo non ha deciso di licenziare Valtteri Bottas a stagione in corso, nonostante l’incidente che ha innescato domenica nel corso del Gran Premio d’Ungheria e la relativa penalità che gli è stata comminata per la prossima tappa a Spa-Francorchamps.

Russell sulla Mercedes nei test Pirelli

Russell è stato convocato proprio oggi per una giornata di test, sempre sullo stesso circuito dell’Hungaroring che ha ospitato la gara in questo fine settimana, nell’ambito del programma di prove delle gomme Pirelli da 18 pollici per la stagione 2022.

Insomma, si potrebbe dire che il britannico sta già scoprendo in anticipo gli pneumatici con cui potrebbe correre, proprio al volante della Mercedes, nell’annata che verrà. A Budapest, insieme a lui, saranno presenti anche per gli stessi collaudi anche la McLaren e la Ferrari.

Prova generale in vista della promozione?

Per George si tratterà dell’ennesima apparizione alla guida della vettura anglo-tedesca: debuttò nel 2017 con un test proprio in Ungheria, poi nel 2019 provò anche in Bahrain e ad Abu Dhabi e l’anno passato, sempre a Sakhir, ebbe l’occasione di sostituire Lewis Hamilton quando fu bloccato dal coronavirus.

Quanto al suo destino per il 2021, la decisione della Mercedes è attesa nelle prossime settimane, anche se per l’annuncio ufficiale della nomina potrebbe essere necessario attendere un momento più avanzato dell’anno.

