Hamilton solo in griglia di partenza: svelata la motivazione

La scena di Hamilton fermo e solitario in griglia di partenza rimarrà nella storia della F1. Il capo degli ingegneri Mercedes spiega il motivo.

Dopo la bandiera rossa per il maxi incidente al via del GP dell’Ungheria, Lewis Hamilton si è trovato in una situazione che mai prima si era verificata in F1. Decisa dalla direzione gara la ripartenza da fermi, l’inglese, su indirizzo del box Mercedes, si è andato ad allineare da procedura in griglia. Ma, con sua grande sorpresa, si è reso conto di essere l’unico. Tutti gli altri avevano optato per passare dalla pit lane e cambiare subito le gomme. Una strategia, quella della concorrenza, rivelatasi ovviamente vincente dato il sette volte iridato è stato costretto a fermarsi a corsa ormai lanciata rientrando per ultimo.

Cosa è successo nel garage delle Frecce Nere?

Dopo anni di supremazia, la scuderia di Stoccarda si è trovata all’improvviso a dover gestire la pressione esercitata da un altro team ed episodi come quello di domenica sono la dimostrazione che questa novità la sta mettendo in crisi.

Ma come è potuto accadere che un’equipe esperta come quella tedesca non abbia capito che bisognava subito passare alle slick senza attendere lo spegnimento dei semafori?

La spiegazione l’ha provata a fornire il responsabile degli ingegneri Andrew Shovlin.

“Tornando indietro forse avremmo dovuto montare le coperture da asciutto prima ancora del giro di ricognizione, ma siamo stati prudenti, anche alla luce dei problemi in cui si erano imbattuti i nostri avversari diretti”, ha analizzato la vicenda parlando a Motorsport.com.

“In merito alla decisione di non richiamare Ham immediatamente al box, è stato per evitare di rischiare un contatto in corsia. Scenario assolutamente da non sottovalutare a Budapest”, ha aggiunto.

Non sappiamo ovviamente se sia una scusa, o la spiegazione reale. Sta di fatto che questo scivolone ha costretto il britannico alla rimonta, evidenziando però come al momento nel gruppo germanico regni la confusione.

