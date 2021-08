Quale futuro per Valentino Rossi? Adesso parlano i suoi genitori

Anche papà Graziano Rossi e mamma Stefania Palma si interrogano sulla decisione di loro figlio Valentino Rossi per la prossima stagione

Tutto il mondo della MotoGP, dai giornalisti agli addetti ai lavori agli esperti fino ai semplici appassionati, si interroga sul quesito del momento: che cosa farà Valentino Rossi nella prossima stagione?

Continuerà a correre, in particolare sulla Ducati del suo team VR46, oppure deciderà di appendere il casco al chiodo e quindi di porre fine alla sua lunga e impareggiabile carriera? Una domanda che, evidentemente, aleggia nella mente anche dei suoi stessi genitori.

I dubbi di papà Graziano e di mamma Stefania

Pure loro, infatti, non sembrano avere affatto le idee chiare in merito: “Non l’ho ancora visto dopo il ritorno a casa, dunque non so se e cosa abbia deciso, devo però dire che ultimamente ho visto in lui alcune sue reazioni emotive che in passato non gli conoscevo”, ha risposto papà Graziano Rossi ai microfoni del Resto del Carlino.

Ancora più incerta l’opinione di mamma Stefania Palma. “Non so cosa ha deciso, ma tanto, se il prossimo anno dovesse smettere di correre con le moto, sicuramente gareggerebbe in auto: due o quattro ruote, lui corre”, si è limitata a prevedere.

Ma Tavullia sta con Valentino Rossi

Anche la sua stessa famiglia, dunque, dovrà attendere ancora qualche giorno perché arrivi l’annuncio ufficiale con cui Valentino Rossi scioglierà il dilemma e renderà noto il suo destino agonistico nel campionato che verrà.

Intanto, dalla sua Tavullia i concittadini continuano a fare il tifo per lui, nonostante la crisi di risultati e di rendimento in cui è precipitato in questa annata.

“È un esempio per tutti con la sua costanza e l’allenamento faticoso che fa ogni giorno con sacrificio”, è il punto di vista della sindaca della città natale di Vale, Francesca Paolucci. “Cercherà di provare a concludere al meglio questo stagione, lo vedo sempre in forma. Lo considero un ragazzo del posto, internazionale ma del paese. A noi ha portato tanto, se non ci fosse stato lui saremmo uno dei tanti borghi belli ma non così conosciuti”.

