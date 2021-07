Vettel, elogio ad Alonso: “Ha fatto una cosa impossibile con Schumacher”

Sebastian Vettel ha regalato parole al miele nei confronti di Fernando Alonso. Per il tedesco lo spagnolo resta uno dei più grandi di sempre.

Fernando Alonso ha scritto pagine importanti della storia della F1. In particolare però è riuscito a vincere due titoli iridati interrompendo la striscia di successi di Michael Schumacher. In quegli anni il campione tedesco era praticamente imbattibile. Lo spagnolo però riuscì ad avere la meglio grazie ad una Renault davvero superlativa.

Nel caso del primo titolo Alonso sfruttò una Ferrari impreparata a gestire i nuovi regolamenti, con le Bridgestone che avevano un degrado eccessivo a dispetto delle più performanti Michelin. Diverso invece il discorso del secondo Mondiale.

Vettel e quelle battaglie epiche con Alonso

In quel frangente i due lottarono punto su punto sino all’ultima gara dando vita ad uno dei duelli più belli della storia della F1. Alla fine vinse Alonso, favorito da un guasto al motore della Ferrari di Schumacher durante il penultimo GP a Suzuka.

Oggi Alonso ha 40 anni, tantissima esperienza sulle spalle e sicuramente un bel po’ di vittorie in meno rispetto a quante ne avrebbe meritate. Negli anni infatti per vicissitudini varie si è sempre trovato al posto sbagliato nel momento errato non riuscendo più riconquistare il titolo iridato.

LEGGI ANCHE >>> Horner non fa drammi: “Hamilton? Era un suo diritto, pensiamo alla gara”

A tesserne le lodi però ci ha pensato in questi giorni un altro dei suoi grandi avversari, Sebastian Vettel. Come riportato da AS il tedesco ha così affermato: “Il suo talento senza dubbio, le sue capacità sono tra le più grandi che si siano mai viste e ha fatto poi qualcosa che io pensavo fosse impossibile: battere Schumacher“. Proprio il pilota dell’Aston Martin in passato ha scippato almeno un paio di titoli allo spagnolo.

Antonio Russo