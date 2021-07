Verstappen è inviperito: “Basta con questa fo**uta domanda”

Max Verstappen non ci sta e risponde a tono ai giornalisti. L’olandese è stanco di sentirsi fare sempre la stessa domanda in questi giorni.

Il Gran Premio di Silverstone ha creato non pochi problemi a Max Verstappen e Lewis Hamilton. I rispettivi team si sono beccati a distanza dando vita ad un duello verbale senza fine. Da parte loro i diretti interessati hanno detto ben poco. Solo l’olandese si è lasciato andare a qualche commento subito dopo la gara, ma nulla più.

Naturalmente oggi il loro duello è la notizia del momento e molti colleghi sognano e sperano in un nuovo ruota a ruota da qui alla fine della stagione. Nonostante qualche commento zelante della prima ora però sia Max che Lewis sembrano aver conservato il loro rispetto reciproco.

Sanno perfettamente di essere due prime donne e che lotteranno per questo titolo sino all’ultima curva. I colleghi però non possono fare a meno di chiedere ai diretti interessati lumi su questo intenso duello che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso.

Max is looking to the future, not the past#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/uNDl3j9sfd

— Formula 1 (@F1) July 31, 2021