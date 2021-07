Bottas via dalla Mercedes? Può diventare l’asso nella manica Ferrari

Valtteri Bottas dopo diversi anni alla Mercedes potrebbe essere messo alla porta. Sulle sue tracce però ci sarebbe un team a sorpresa.

Valtteri Bottas con molta probabilità l’anno prossimo non siederà più in una Mercedes. Il suo posto dovrebbe essere preso dal giovane Russell. Negli ultimi due anni il finlandese non ha disputato campionati esaltanti e il britannico da par suo sembra essere il profilo perfetto per costruire il futuro.

A prescindere dagli alti e bassi però Bottas resta un pilota di valore e per questo potrebbe restare comunque in F1 cambiando semplicemente tuta. Secondo quanto riportato da Sky il nome più caldo al momento sembra essere quello dell’Alfa Romeo.

Bottas può essere il sostituto di Raikkonen

Con Raikkonen che potrebbe lasciare a fine anno, infatti, Valtteri sembra essere il giusto mix di esperienza e talento per dare quel qualcosa in più al team svizzero. Allo stesso tempo però potrebbe dare una grossa mano anche alla Ferrari.

Il rapporto tra Ferrari e Alfa Romeo Racing infatti è molto stretto e la cosa potrebbe favorire un interessante scambio di informazioni. Bottas invece dopo i tanti anni vissuti in Mercedes conosce sicuramente tutto della vettura e potrebbe svelare qualche prezioso segreto agli elvetici e quindi di conseguenza alla casa di Maranello.

Al momento l’Alfa sta capendo anche cosa fare con Giovinazzi. La scuderia infatti deve decidere se confermarlo o meno per la prossima stagione. Sinora i risultati sono stati altalenanti, ma di certo per colpe non sue. La speranza di tutti è che possa proseguire nel proprio percorso con la scuderia svizzera così da non lasciare nuovamente la F1 orfana di almeno un pilota italiano.