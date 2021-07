Verstappen amareggiato: “Non siamo dove avremmo voluto essere”

C’erano molte aspettative sulle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, alla fine però Max Verstappen si è dovuto accontentare del 3° posto.

Posizione abbastanza inedita per questa stagione quella di Max Verstappen al Gran Premio d’Ungheria. Per la prima volta, infatti, la Red Bull sembra accusare un gap netto dalla Mercedes, dopo una prima parte di stagione che li aveva visti spesso primeggiare sui propri avversari.

Durante le qualifiche l’olandese non è riuscito ad andare oltre la 3a posizione, qualificandosi quindi alle spalle non solo di Hamilton, ma anche del suo compagno di team Bottas. L’impressione è che la Red Bull a Budapest faccia molta fatica.

Max Verstappen sperava di fare meglio

A riprova di ciò durante la Q2 il team austriaco ha fatto qualificare i propri piloti con la gomma rossa così da avere uno scatto migliore domani in partenza e un primo stint più breve. Mossa palese di chi deve attaccare, ma è consapevole di avere una vettura più lenta.

A margine delle qualifiche, Max Verstappen ha così commentato il proprio turno: “Difficile capire dove abbiamo accumulato il gap, ma sicuramente siamo stati un po’ indietro per tutto il weekend. Qui l’abbiamo dimostrato di nuovo. Sicuramente non è quello che volevamo, ma siamo comunque ancora lì in terza posizione e vedremo cosa riusciremo a fare. Sicuramente non è quello che volevo”.

L’olandese ha poi proseguito: “Sicuramente sarà diverso, il grip con le morbide è sicuramente più alto, ma lo scopriremo domani. Farà sicuramente molto più caldo, quindi una soft non durerà quanto una media, ma noi avremo una buona opportunità al via. Abbiamo deciso di fare così perché con le medie non riuscivamo a migliorarci quanto gli altri con le rosse”.

Antonio Russo