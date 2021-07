Sfida Off-Road: Tesla Model X vs Fiat Panda Cross (VIDEO)

In questo divertentissimo video vedremo una Tesla Model X sfidare una Fiat Panda Cross in una sfida fuoristrada entusiasmante

Cosa hanno in comune la Tesla Model X e la Fiat Panda Cross? Niente. Assolutamente niente.

A parte la loro altezza da terra rialzata e la trazione integrale, questi due “SUV” non hanno nessuna somiglianze. Eppure, i ragazzi di carwow hanno voluto metterli a confronto in una battaglia off-road, per vedere quale tra i due è il miglior fuoristrada.

Quanto sono diverse queste due auto? La Panda è visibilmente piccola, ma il suo motore è ancora più piccolo. Il motore da 900cc produce solo 85 cavalli e 145 Newton-metri di coppia. Nonostante questi miseri numeri, la Panda pesa meno della metà della Tesla, con un peso di soli 1.165 chilogrammi.

La Model X, d’altra parte, pesa 2.533 kg a causa delle sue batterie. Per tirare quel peso, il SUV Tesla deve erogare una potenza di 417 CV e 660 Nm di colpi di scena.

Se questa fosse una solita gara di accelerazione, sappiamo tutti che la Fiat Panda Cross non avrebbe alcuna possibilità, ma meno male che non lo è. Dato che questa è una battaglia off-road, sappiamo tutti che il vantaggio di potenza della Tesla è notevolmente compensato dalla sua natura non off-road – senza contare che le sue ruote sono avvolte da pneumatici stradali, al contrario di quelle della Panda.

Detto questo, quale tra questi due è stato il miglior fuoristrada in questo confronto? Godetevi il video:

