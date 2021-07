Petronas, situazione “pericolosa” in MotoGP: Suppo consiglia un pilota

Il team Petronas Yamaha deve scegliere i piloti MotoGP per il Mondiale 2022. Difficile oggi esprimere certezze. Suppo dà un consiglio.

Il team Petronas SRT si trova in una situazione difficile in vista del 2022. Salvo sorprese, a fine campionato sia Franco Morbidelli che Valentino Rossi lasceranno la squadra. Di conseguenza, servono due piloti che li sostituiscano in MotoGP.

In questo momento è difficile prevedere chi guiderà le M1 della formazione malese. In Moto2 ci sono due piloti Petronas che non sono adatti al salto in top class, Xavi Vierge e Scott Dixon. Il team principal Razlan Razali ne sta valutando altri, però non è facile fare una scelta.

MotoGP, Suppo consiglia Petrucci a Petronas

Livio Suppo a Paddock TV ha analizzato la situazione del team Petronas SRT: «Se Yamaha prende Morbidelli, lascia senza piloti una squadra con uno sponsor molto importante e che è partita subito bene dal debutto in MotoGP. Tra i piloti disponibili non c’è nessuno come Morbido e Quartararo. È pericoloso che uno sponsor così importante che ha messo in piedi una struttura così professionale e che ha portato grossi risultati a Yamaha venga lasciato un po’ nei pasticci. È una mossa che mi dispiacerebbe fare se fossi Lin Jarvis, dato che ci dovrebbe essere della riconoscenza verso Petronas per quanto fatto finora».

Suppo fatica a indicare chi potrebbe sostituire Morbidelli e Rossi nella squadra malese, però dà un suggerimento a Razali: «Nel mercato attuale fatichi a trovare un pilota che possa garantire a Petronas dei risultati, non dico simili a quelli di Quartararo e Morbidelli in questi anni, ma almeno decenti. Potrebbero provare a sentire il buon Petrucci, un pilota che ha vinto due gare e che andava forte, anche se quest’anno fatica. Piuttosto che scommettere su due giovani che non danno garanzie, magari prendo almeno un pilota che piano non va».

Danilo Petrucci a ottobre compirà 31 anni e non è il profilo giovane che piace a Petronas SRT, però l’ex team principal di Ducati e Honda ci tiene a evidenziare che non ci sono grandi alternative sul mercato piloti: «Petrucci non è un ragazzino e magari non gli può interessare, però dipende dalle alternative che hai. Petrux ha esperienza, è disponibile e ha caratteristiche che permetterebbero a Petronas di non rimanere in fondo alla griglia ogni weekend».