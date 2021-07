Porsche 911 Sport Classic, gli ultimi test al Nurburgring prima del debutto

Porsche è davvero scatenata in questo periodo e sta per debuttare con una nuova bestia da corsa: ecco la Porsche 911 Sport Classic

A questo punto, la Porsche 911 Sport Classic non è più un segreto. Scatti spia nel corso degli ultimi mesi hanno catturato il coupé di volta in volta, e un nuovo gruppo di foto dei ragazzi di Motor1.com mostrano che l’auto è tornato al Nurburgring, completando ancora più allenamenti. Il veicolo di prova nero è praticamente scoperto e privo della maggior parte delle mimetizzazioni, anche se è difficile nascondere le caratteristiche di stile dell’assetto.

La Sport Classic si distingue grazie al suo spoiler a coda, alle ruote in stile Fuchs a bloccaggio centrale e al tetto molto particolare. L’auto mostra un paraurti anteriore e posteriore che sembra siano stati presi in prestito direttamente dalla Turbo S. Un’altra caratteristica di design che la differenzierà dal resto della linea 911 sono le pieghe del corpo nel cofano. Sono più strette che su altri modelli, abbinando le linee di stile del tetto. Il pacchetto stilistico dà all’auto un’estetica retrò.

Una voce di corridoio ha suggerito che la casa automobilistica potrebbe inserire il motore offerto nella Porsche 911 GTS recentemente svelata. Quell’auto ha un motore a sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri che produce 473 cavalli e 569 Newton-metri di coppia. Tuttavia, Porsche potrebbe usare la messa a punto dalla Carrera S, con una potenza di 443 CV e 529 Nm di coppia.

Sappiamo che Porsche produrrà la Sport Classic in quantità limitata, anche se non sappiamo quanto limitata. Porsche non ha ancora rilasciato una data ufficiale d’uscita ma pensiamo che potrebbero iniziare le sue vendite all’inizio del 2022 al più tardi. Non saremmo sorpresi se vedessimo il suo debutto prima della fine di quest’anno, dando ai fan della Porsche un’altra scelta.

