Hamilton “fa a pugno” con Verstappen: primo incrocio tra i due (VIDEO)

Dopo una settimana intrisa di polemiche Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono finalmente incontrati nuovamente in pista e fuori.

Dopo quanto accaduto a Silverstone settimana scorsa c’era molta attesa per l’incontro in pista e fuori tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due si sono studiati a stretto contatto sul tracciato e alla fine, sinora, ad avere la meglio ci ha pensato il britannico che ha chiuso la giornata con la pole. Solo 3° invece l’olandese.

Alla fine c’era attesa su quando i due si sarebbero sfilati il casco, ma le cose sono andate abbastanza bene. Chi si aspettava spallate e sguardi torvi è rimasto deluso. I due si sono abbastanza evitati a dir la verità. In compenso però, nell’unica occasione in cui si sono incrociati hanno fatto a pugno per salutarsi in maniera cordiale.

Hamilton e Verstappen: pace fatta?

Insomma a quanto pare persiste il rispetto. Nonostante le dichiarazioni di facciata probabilmente Verstappen è consapevole che l’errore di Lewis a Silverstone poteva commetterlo anche lui. Sono due purosangue che non si tireranno indietro sino all’ultima frenata e proprio questo rende il loro duello così spettacolare.

Ora naturalmente c’è grande attesa per domani, quando dovrebbero ritrovarsi in pista. Verstappen monterà gomme rosse proprio per provare ad attaccare sin da subito. Più conservativa la tattica di Hamilton invece che avrà le medie in partenza con le quali tenterà di allungare il primo stint.

Si preannuncia una sfida davvero esaltante tra i due. Il britannico però potrebbe essere agevolato da Bottas, che quasi sicuramente proverà a disturbare l’olandese e chiudergli davanti. Al momento la Mercedes sembra avere qualcosa in più rispetto alla Red Bull in Ungheria.

