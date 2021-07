Un camper che è anche una barca? Ecco l’incredibile Terra Wind RV (VIDEO)

Chi ama fare gite decisamente fuori porta e vuole, però, mantenere tutti i comfort della casa deve conoscere il Terra Wind RV



Avete mai desiderato di fare una vacanza in un camper che è anche una barca? Non è una domanda che molti di noi hanno avuto l’opportunità di porsi. Tuttavia, è una domanda che siamo certi si siano posti John e Julie Giljam, fondatori di Cool Amphibious Manufacturers International (CAMI), e la risposta è il Terra Wind RV. Questo camper vi permetterà di fare una vacanza sia sull’asfalto che sull’acqua.

Con una lunghezza di 12,9 metri, assomiglia a molti altri camper, con la sottile differenza di essere capace di attraversare laghi e fiumi. CAMI sconsiglia il suo utilizzo in mare, quindi niente viaggi transatlantici, anche se offre un livello di comfort paragonabile a quello di uno yacht.

Quando si tratta di viaggiare sull’asfalto, va tutto bene, poiché il Terra Wind RV è un normale camper che può raggiungere una velocità massima di 128 chilometri all’ora. Non vincerà sicuramente nessuna

gara d’accelerazione, ma è abbastanza veloce considerando che pesa circa come un semi-camion. Ha un motore turbodiesel Caterpillar 3126E che produce 330 cavalli.

Ma quando finisce l’asfalto è dove la magia inizia davvero. Una volta sulla riva di un lago, ci si deve fermare, ma non perché il viaggio è finito. Bisogna tirare fuori le boe necessarie per stabilizzare il camper anfibio per il suo viaggio in acqua. Una volta dispiegate, si riavvia il motore e si mette il camper in acqua. Può raggiungere una velocità massima di 8 nodi, circa 14 kph. Sì, è lento, ma con il Terra Wind RV, non è la destinazione che conta, ma il viaggio.

E ci sono un sacco di servizi che ti aiutano a goderti il viaggio. È dotato di mobili che non sarebbero fuori posto in un salotto, pavimenti in marmo, un letto matrimoniale nella parte posteriore, tappezzeria in pelle, piani di lavoro in granito e altro ancora. C’è anche una vasca idromassaggio se si sceglie di godere della vasca calda mentre si è in acqua. C’è anche una piattaforma sul retro per prendere il sole, fare immersioni o attraccare due jet ski.

Il lusso sfrenato ha un prezzo che non è esattamente economico: 715.000 euro per iniziare, e oltre un milione è necessario per l’esemplare che vedete nel video. È molto, ma vi farà risparmiare anche su una barca. Se invece volete spendere meno, CAMI ha un catalogo di veicoli anfibi di tutte le forme e dimensioni, dal coupé al pullman da 50 posti. La scelta è vostra.

