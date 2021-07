Mercedes EQE, le immagini teaser prima del debutto a Monaco

Mercedes sembra davvero inarrestabile quest’anno e la sua linea di veicoli completamente elettrici si espande ancora una volta con l’arrivo della EQE

La linea di veicoli completamente elettrici di Mercedes sta letteralmente esplodendo quest’anno, con la casa automobilistica tedesca che ha già introdotto diversi nuovi modelli. Tuttavia, l’azienda non ha ancora finito.

Al 2021 IAA Munich Motor Show di settembre, che sostituisce l’evento IAA di Francoforte, Mercedes rivelerà la EQE, una nuova berlina elettrica che si inserirà sotto la EQS. Tuttavia, la EQE è solo uno dei quattro modelli completamente elettrici che saranno esposti allo show.

Accanto alla nuova EQE ci sarà la “prima berlina di lusso a batteria elettrica” di AMG e un concept Mercedes-Maybach. Mercedes non ha specificato quali sarebbero questi modelli, anche se ci aspettiamo di vedere la AMG EQS spuntare accanto al concept SUV Maybach EQS, che è stato mostrato all’inizio di questo mese. Mercedes mostrerà anche la EQB che ha debuttato in aprile – farendo la sua prima europea a Monaco.

Non ci aspettiamo che la EQE si discosti molto dallo stile introdotto sulla più grande EQS, sia dentro che fuori, e un paio di immagini teaser indicano che questo è vero almeno per l’interno. Un’immagine rivelatrice mostra i tre display del cruscotto della EQE coperti da un unico pannello di vetro, proprio come il suo fratello maggiore. L’immagine teaser dell’esterno non rivela nulla del design dell’auto, anche se possiamo vedere la firma del fanale posteriore, che è simile, anche se non identico, a quello della EQS.

Ci aspettiamo di vedere immagini teaser per tutti e tre i modelli nelle prossime settimane che portano al Salone di Monaco – quindi, rimanete sintonizzati.

Leggi anche -> Porsche 911 Sport Classic, gli ultimi test al Nurburgring prima del debutto