“Il giorno della verità per Valentino Rossi”: Uccio fissa la data tanto attesa

Valentino Rossi a breve annuncerà il suo futuro. Alessio Salucci, storico amico del Dottore, fissa una scadenza per l’ufficialità.

Alcuni allievi della VR46 Academy sono impegnati in una giornata di rally ad Erbezzo, nel Veronese. A visionare Bezzecchi, Marini e Vietti c’era anche Alessio Salucci, storico braccio destro di Valentino Rossi, che annuncia una decisione del campione entro le prossime due settimane. “Abbiamo parlato molto, da qui ai prossimi giorni deciderà. Qualsiasi scelta sarà, sarà quella giusta”, ha ammesso a Sky Sport 24.

Il campione di Tavullia si sta allenando a ritmi sostenuti dopo la vacanza in yacht con Francesca Novello e gli amici più ristretti. Il primo obiettivo è dare una svolta ad un campionato 2021 iniziato tutto in salita. Poi pensare al futuro: ritiro o passaggio in Ducati con il suo team Aramco VR46, dove andrebbe ad affiancare suo fratello Luca Marini. Una mossa che tanto gradirebbe anche il magnate arabo che ha garantito la copertura finanziaria del nuovo progetto MotoGP. “Vale è determinatissimo, si sta allenando come un pazzo, anche mentre noi siamo qui. Se dovesse chiudere quest’anno non vorrebbe farlo così. Siamo stati in Croazia con Valentino – ha spiegato Alessio Salucci – e siamo stati benissimo. Ci voleva. La MotoGP è veramente tosta, le gare sono tutte vicine, abbiamo tanto a cui pensare tra Academy e altre. Ma ora siamo tornati e iniziamo a pensare alle cose serie”.

Non si escludono mosse di mercato a sorpresa, qualora Valentino Rossi decidesse di interrompere a fine anno la sua prestigiosa carriera costellata da nove titoli iridati. Al fianco di Luca Marini, a quel punto, ci sarebbe Bezzecchi o un altro nome che al momento resta nell’ombra. “Noi speriamo che il secondo pilota sia Vale, ma se lo deve sentire. Altrimenti molto probabilmente ci sarà Bezzecchi, ma ci sono anche altri interessamenti e tante situazioni aperte, ma facili. E che andranno ad incastrarsi da sole. I prossimi quindici giorni – ha concluso Uccio – saranno decisivi”.

