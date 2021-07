MotoGP, Morbidelli: arriva un’importante conferma sul suo futuro

Sempre più conferme su quello che sarà il futuro di Morbidelli in MotoGP. Ora è sotto contratto col team Petronas, ma dovrebbe esserci un cambiamento.

Dopo Assen dovrà saltare almeno altri tre gran premi, ma intanto sembra che si stia delineando il futuro di Franco Morbidelli. Salvo sorprese, nel 2022 guiderà per il team ufficiale Yamaha.

Ha un contratto con la squadra Petronas SRT, ma quest’ultima è disposta a liberarlo per farlo andare in quella ufficiale. Il team principal Razlan Razali a MotorCycle News è stato chiaro in merito: «Anche se non c’è ancora l’ufficialità, Franco dovrebbe sostituire Vinales nel 2022. È un percorso naturale nonché un suo sogno, quindi non sarebbe giusto negargli tale possibilità. Gli abbiamo dato il via libera, ora gli sviluppi dipendono da Yamaha e VR46». Parole che non lasciano adito a fraintendimenti.

MotoGP, Uccio Salucci sul futuro di Morbidelli

Alessio ‘Uccio’ Salucci, direttore sportivo della VR46, in un’intervista a Sky Sport MotoGP ha praticamente confermato che Morbidelli passerà al team ufficiale Yamaha nel 2022: «Sono emozionato. Non avrei mai pensato che in quattro-cinque anni avremmo avuto due piloti – al momento uno, ma se tutto va come deve andare saranno due – in MotoGP con team ufficiali come Ducati e Yamaha. Grandissimo lavoro dell’Academy, ma il merito è dei ragazzi. Noi diamo il 100%, però il resto lo fanno loro. Si fanno il mazzo ogni giorno, il progetto sta funzionando bene e ne sono contento».

Anche il braccio destro di Valentino Rossi di fatto conferma le parole di Razali e le indiscrezioni che già erano circolate in precedenza. Se non ci saranno colpi di scena, il pilota romano guiderà la Yamaha M1 del team Monster Energy dall’anno prossimo. Sarà nuovamente compagno di squadra di Fabio Quartararo, come avvenuto nel 2019 e 2020 in Petronas SRT.