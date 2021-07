Miller fissa gli obiettivi da qui a fine stagione: “Voglio vincere ancora”

Jack Miller sta disputando una buona stagione. L’australiano però vuole chiudere al meglio questa annata per lottare per il titolo nel 2022.

Jack Miller ha disputato sinora una stagione molto positiva. Il rider della Ducati aveva cominciato male la propria stagione e aveva anche accusato un problema al braccio tanto che era stato costretto ad operarsi. Sono poi arrivate per lui due vittorie in rapida successione e alcune buone prestazioni.

L’australiano ha dimostrato di aver già preso confidenza con il team ufficiale. Difficile rientrare nella lotta per il titolo. Questo campionato però potrebbe essere per lui un trampolino di lancio in vista della prossima stagione, quando con maggiore esperienza potrebbe diventare seriamente uno dei candidati per il Mondiale.

Miller vuole concentrarsi sul finale di stagione

Come riportato in un’intervista rilasciata a Motorsport.com, Jack Miller ha così commentato il proprio futuro: “Mi piacerebbe poter vincere un’altra gara, magari anche più di una. In ogni caso voglio cercare di essere sempre costante provando a non cadere e fare bene in ogni GP”.

Il rider della Ducati ha poi proseguito: “Purtroppo nelle prime due gare le cose non sono andate come volevo. Poi c’è stato l’incidente in Olanda. Ogni moto ha ha i suoi punti deboli e quelli forti. Certo non abbiamo la massima maneggevolezza nei cambi di direzione. Quando parli con gli altri piloti però invidiano tutti l’accelerazione e la potenza della nostra moto. Bisogna lavorare su ciò che si ha”.

L’australiano dopo le ottime prestazioni in Pramac degli ultimi anni si è guadagnato questa promozione e sinora ha soddisfatto le attese. L’impressione diffusa è che sarà tra i grandi protagonisti delle prossime annate in MotoGP.

Antonio Russo