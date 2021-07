“Ci saranno scazzottate”: tra Hamilton e Verstappen è appena iniziata

Nel paddock della Formula 1 si prevedono botte da orbi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nei Gran Premi che verranno

Lo scontro al Gran Premio di Gran Bretagna è stato solo l’antipasto. Ora sì che la corsa al titolo mondiale di Formula 1 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è davvero pronta per entrare nel vivo.

Con il contatto al primo giro della scorsa gara, che ha buttato fuori pista e contro le barriere l’olandese, il campione del mondo in carica ha di fatto lanciato il guanto di sfida al suo più giovane ma agguerritissimo rivale.

Ma quello a cui abbiamo assistito non è stato che il primo round di un incontro che si preannuncia decisamente lungo e dagli esiti imprevedibili. Per usare sempre il gergo della boxe, c’è chi si sbilancia a prevedere che “saranno scazzottate nelle prossime gare”.

Button prevede scintille tra Hamilton e Verstappen

Si tratta di Jenson Button, iridato nel 2009 e oggi commentatore per la televisione inglese Sky Sports. Dunque, come due buoni pugili, l’ex pilota britannico non vede l’ora che Hamilton e Verstappen tornino a salire sul ring. Ma auspica anche che, nello stile della nobile arte, non tirino altri colpi sotto la cintura.

“È importante che si chiariscano prima di riprendere in mano i guantoni”, afferma Button. “Sono due tra i migliori piloti della storia della F1 e per noi spettatori il loro duello sarà un grande spettacolo, non so se lo sarà altrettanto per loro. Devono chiarire quanto accaduto a Silverstone per ripartire senza incomprensioni”.

Serve dunque un chiarimento quanto prima tra i duellanti, magari già in vista del Gran Premio d’Ungheria in programma in questo fine settimana. Perché la rivalità si mantenga combattuta, ma anche onesta e regolare.

LEGGI ANCHE —> Verstappen, supremazia assoluta: Hamilton però tiene ancora tutto aperto