“Mai visto un Hamilton così”: lo dice l’ex campione di F1

Hamilton sembra letteralmente trasformato da questa sfida con Max Verstappen. A confermato è l’ex campione di F1 Damon Hill.

Lewis Hamilton per la prima volta dai tempi di Rosberg si è ritrovato nuovamente ad affrontare un avversario al suo livello, ma che soprattutto ha tra le mani una macchina capace di dargli del filo da torcere. In questi anni, infatti, complice una Mercedes sempre una spanna superiore a tutti, l’inglese non ha mai avuto rivali.

Durante la gara di Silverstone però il duello tra i due è esploso definitivamente a causa di un incidente che li ha visti protagonisti. Hamilton, nel tentativo di superare Verstappen l’ha speronato mandandolo nella ghiaia contro il muro. Fortunatamente per il britannico però il botto non ha portato conseguenze sulla sua vettura.

Hamilton-Verstappen: è sempre più guerra

A dire la sua su quanto accaduto ci ha pensato anche l’ex campione del mondo Damon Hill, che durante il podcast “F1 Nation” ha così dichiarato: “Non ho mai visto Lewis guidare in questo modo così aggressivo. L’unica cosa che mi viene in mente è a Barcellona con Nico Rosberg“.

Il grande campione di F1 ha poi proseguito: “Mi chiedo se fosse successo il giorno prima nella sprint race. Quella è stata una dichiarazione d’intenti. Lewis ha voluto dire a Max che se lui fa il duro allora gli risponde. Questo psicologicamente ha rotto Max. Gli ha fatto capire che Lewis non si tirerà indietro davanti ad un ruota a ruota. Una delle cose in cui Hamilton è sempre stato brillante è stato il fatto di non superare mai troppo il limite dell’aggressività”.

