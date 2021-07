F1 GP Ungheria: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

In Ungheria il prossimo weekend l’ultimo atto della F1 prima della pausa estiva. E dopo Silverstone, si torna alla “normalità”

Passato il weekend di Gran Bretagna, dove la F1 ha provato per la prima volta le qualifiche sprint, si torna alla “normalità”. Il 1° agosto si correrà il GP d’Ungheria. Dunque tutto come prima, con il venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, con le qualifiche classiche al sabato e la gara alla domenica.

Dove eravamo rimasti in Formula 1

Si riparte da un Mondiale che è stato sconvolto dal fine settimana di Silverstone. L’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il ritiro del primo e la contemporanea vittoria del secondo, ha fatto sì che la corsa all’iride si riaprisse. Solo otto i punti che dividono ora l’olandese dal campione del mondo in carica. Così come si è assottigliato il gap tra Mercedes e Red Bull in chiave Costruttori.

Viste le polemiche non solo tra i piloti ma anche tra le scuderie, in Ungheria si prospetta un gran premio decisamente caldo, in tutti i sensi. Già da più parti infatti sono partiti messaggi che predicano calma ed evitare che in pista possano ripetersi altri incidenti come quelli visti una settimana fa.

L’Hungaroring sarà poi anche l’occasione per capire se la Ferrari, in tracciati con velocità medio-basse, può davvero essere al livello di Mercedes e Red Bull, come visto a Montecarlo. E a crederci sono sia Charles Leclerc che Carlos Sainz Jr, che hanno fatto già capire quanto il weekend che sta per arrivare possa essere l’opportunità più ghiotta per la Rossa per fare il colpo.

Il programma del GP d’Ungheria

Il GP d’Ungheria sarà l’ultimo prima della pausa estiva. Infatti la F1 poi andrà in vacanza fino al 27-29 agosto, quando si correrà in Belgio. La corsa sarà trasmessa integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara.

VENERDÌ 30 LUGLIO

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15-16 Prove libere 2

SABATO 31 LUGLIO

Ore 12-13 Prove libere 3

Ore 15-16 Qualifiche

DOMENICA 1° AGOSTO

Ore 15 Gara

