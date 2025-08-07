Assurda separazione tra la Ducati e il suo pilota: ora è ufficiale, addio a sorpresa

La Ducati ed un suo noto pilota sono pronti per separarsi, una decisione che lascia non pochi dubbi per come è maturata. Scopriamo chi è il rider che lascia la casa di Borgo Panigale.

Il mondo del motorsport su due ruote vive da diverso tempo sotto il netto dominio della Ducati, che da anni a questa parte ha costruito una superiorità tecnologica eccezionale sulla concorrenza. La casa di Borgo Panigale fa la differenza grazie al lavoro di Luigi Dall’Igna, padre della Desmosedici regina di aerodinamica ed elettronica in MotoGP. La Rossa si è assicurata anche un talento come Marc Marquez, che sta facendo una grande differenza quest’anno.

Come ben noto, la Ducati è impegnata anche in altri campionati, come la Superbike, dove Alvaro Bautista è diventato campione del mondo nel 2022 e nel 2023. Quest’anno è Nicolò Bulega a lottare per il mondiale contro la BMW di Toprak Razgatlioglu, il quale punta al terzo titolo prima di sbarcare in MotoGP. Nel frattempo, la casa di Borgo Panigale si è separata da uno dei suoi piloti, con il quale è arrivato un divorzio immediato e che nessuno si sarebbe potuto attendere.

Ducati, l’addio di Glenn Irwin nel British Superbike

Un fulmine a ciel sereno ha colpito l’universo Ducati nel corso delle ultime ore. Glenn Irwin, protagonista della British Superbike, ha detto addio al marchio italiano, subito dopo essere tornato in azione a seguito del terribile infortunio di Snetterton che lo aveva tenuto fuori dai giochi per diverso tempo. Ebbene, proprio nella settimana che porta alla tappa di Thruxton, una delle piste più veloci e difficili di tutta la stagione, Irwin e la Rossa delle due ruote si sono separati. Il rider ha infatti lasciato il team Hater PBM, come comunicato dalla stessa Paul Bird Motorsport nel corso delle ultime ore. Il divorzio tra le parti ha effetto immediato.

Ma cosa significa? Non vedremo più Irwin in sella in questa stagione? Niente di più distante dalla realtà, visto che Irwin si è già accordato con il team Nitrous Competitions OMG Racing Yamaha, e guiderà sin da subito le moto della casa di Irata. Dunque, la Ducati si separa così da uno dei piloti più talentosi del campionato, che dovrà così adeguarsi ad una moto del tutto diversa, visto che in passato aveva corso per la Honda. Sarà interessante valutare il suo apporto per la nuova squadra, che ha puntato subito su di lui dopo l’infortunio.