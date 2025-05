WEC 6H Spa, Qualifiche: la Ferrari firma una tripletta, Fuoco batte Kubica

La terza tappa stagionale del WEC si disputa a Spa-Francorchamps, e nelle qualifiche primeggia Antonio Fuoco sulla Ferrari #50. Lexus domina nelle LM GT3.

Nonostante un BoP che ha appesantito le vetture di 12 kg, la Ferrari ha piazzato una netta tripletta nelle qualifiche di Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA WEC in salsa 2025. Antonio Fuoco ha piazzato un devastante 1’59”617 al volante della 499P #50, precedendo l’ottimo Robert Kubica #83, la giallona gestita da AF Corse, che ha accusato un distacco di 347 millesimi. Il terzo tempo è della #51 di Antonio Giovinazzi, che dopo il brutto incidente nelle libere del venerdì è riuscito a completare il tris del Cavallino, dopo le prime due pole position staccate tra Qatar ed Imola.

Al momento, c’è la sensazione che le Ferrari siano imprendibili, con gli altri costretti ad inseguire da lontano. Quarto tempo per un’ottima Peugeot, la #94 del padrone di casa Stoffel Vandoorne, ad oltre sei decimi dal battistrada. Segue la Cadillac #12 del team Jota con Alex Lynn al volante, subito davanti all’Alpine #36 di un ottima Mick Schumacher, in continua crescita su questa vettura. Disastro per le Porsche ufficiali e le Toyota, che non hanno avuto accesso alla Hyperpole e saranno per questo motivo chiamate ad una difficile rimonta nel corso della 6 ore delle Ardenne.

WEC, nelle LM GT3 la pole position va alla Lexus

Grande spettacolo anche nelle LM GT3 in quel di Spa-Francorchamps, una categoria in cui l’equilibrio continua a regalare spettacolo. La pole position è stata ottenuta dalla Lexus #78 di Finn Gehrsitz, per l’Akkodis ASP Team. Il tedesco ha fatto una grande differenza sui rivali nella sessione decisiva, quella dell’Hyperpole. Splendido il secondo posto per l’Aston Martin #10 del Racing Spirit of Le Mans, affidata ad Eduardo Barrichello, il figlio di Rubens. Il brasiliano ha chiuso a 276 millesimi dal battistrada, precedendo le due Ford del Proton Competion.

La #77 di Ben Tuck apre la seconda fila, seguita dalla #88 del nostro Giammarco Levorato. Dopo aver primeggiato nelle prove libere e nella prima sessione di qualifica, le Ferrari 296 GT3 del team Vista AF Corse sono mancate in Hyperpole. Quinta la #54 di Francesco Castellacci e settima la #21 di Simon Mann, ma in gara c’è tutto il tempo per recuperare e mostrare il potenziale della vettura. Solo nona la BMW M4 GT3 #46 del team WRT su cui era impegnato Valentino Rossi, a ben due secondi dalla pole position. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.