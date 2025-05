Hai questo problema sulla tua Mercedes? Ecco cosa devi fare, attento alla spia

Nel caso in cui si presenti la spia relativa ad un’avaria all’AEM Mercedes, c’è una precisa procedura da seguire. Non commettere errori.

Le auto moderne sono dominate dall’elettronica, e spesso possono capitare degli inconvenienti a cui, in passato, non si era abituati. Oggi affronteremo il tema relativo alla spia AEB che può accendersi sulla Mercedes Classe A, per la cui soluzione c’è una sorta di guida ben precisa, resa nota sulle colonne del sito web “SicurAuto.it“. Il tutto è collegato ad una diffusione sempre più ampia dei sistemi di assistenza alla guida, noti anche come ADAS.

Tutto ciò ha portato i meccatronici ad acquisire delle nuove conoscenze, usando anche attrezzature sin cui sconosciuti, per la diagnosi dei problemi e per la loro risoluzione. La calibrazione e la cancellazione dei codici di guasto, tuttavia, non è sempre in grado di risolvere il problema. AEB è l’acronimo di Autonomo Emergency Braking, che si può accendere, come anticipato, a bordo della Mercedes Classe A. La diagnosi elettronica in officina rivela il codice di guasto C10C9, con un messaggio ad esso associato che indica l’attivazione del sistema BAS PRO. Si tratta di una richiesta di frenata che proviene dalla centralina di comando del sistema Collision Presentino Assist.

Mercedes, cosa devi fare nel caso di problemi simili

Per quale motivo si accende questa spia? Tutto è legato ad una causa di natura meccanico-strutturale, per via di una posizione errata del sensore radar anteriore, dovuta ad una deformazione del paraurti anteriore. Come è possibile risolvere questo tipo di problema? Ecco i passaggi decisivi per poter ripristinare la situazione a bordo della vostra Mercedes e non avere più guai simili.