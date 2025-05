L’ultimo messaggio che Simoncelli inviò a Pedrosa prima del dramma: ricordo da brividi

Marco Simoncelli e Dani Pedrosa ebbero dei confronti intensi in pista nel 2011, e prima di morire, il “Sic” mandò un messaggio al rivale.

Dopo aver vinto il titolo mondiale in classe 250 nel 2008 con Gilera, Marco Simoncelli entrò nei progetti di diverse squadre della MotoGP. Nel 2010 avvenne il debutto in top class con la Honda del Gresini Racing, con cui si sarebbe fatto notare in quella stagione ed in quella successiva. L’aggressività in pista era una delle caratteristiche principali del rider di Coriano, che di certo non si fece problemi a sfidare i grandi del Motomondiale, con cui ebbe spesso a che ridire.

Simoncelli, come ben ricordiamo, fu autore di alcune pole position e conquistò diversi podi in MotoGP, in quella che fu un’esperienza purtroppo troppo breve. Il 23 di ottobre del 2011 trovò infatti la morte sul tracciato di Sepang, a seguito di una carambola devastante, in cui fu investito da Colin Edwards e da Valentino Rossi, che non poterono far nulla per evitarlo. Poche gare prima, ci fu un episodio di tensione con Dani Pedrosa, all’epoca in azione con il team ufficiale Honda, e la cosa si trascinò per molte gare.

Simoncelli, quel messaggio da brividi inviato a Pedrosa

Al Gran Premio di Francia del 2011, Marco Simoncelli e Dani Pedrosa si toccarono, con lo spagnolo che ne uscì con una caduta e con la clavicola rotta. Tutti si schierarono contro il “Sic”, ed in quel di Misano, Pedrosa non volle accettare le scuse del rivale, evitando di salutarlo. Dopo l’incidente, Marco decise di inviare un messaggio di scuse, scritto a mano, e che è molto interessante da far emergere.

Secondo quanto è stato reso noto, Simoncelli scrisse che Pedrosa era l’ultima persona con cui avesse voluto succedesse una cosa del genere, un gesto nobile che in pochi avrebbero fatto, soprattutto in un mondo così ricco di competizione, dove è difficile fare il primo passo se si è nel torto. Nelle prossime righe, vi riporteremo il messaggio per intero, che ha fatto uscire qualche lacrimuccia ai suoi fan.

Ecco le parole di Marco: “Ciao Dani, sono Simoncelli. Valentino mi ha dato il tuo numero. Ti scrivo per dirti che mi dispiace molto per quello che mi è successo, e che tu eri l’ultima persona con cui volevo che accadesse una cosa del genere. Spero che tu ti riprenda al meglio che possa per la gara di Barcellona. Se vuoi parlarmi di quello che è successo, sono qui. Un abbraccio, Marco 58“.