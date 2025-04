F1, la Red Bull ha già trovato il sostituto di Max Verstappen: spunta un pilota a sorpresa

Il team di Milton Keynes si sta già preparando a salutare il quattro volte iridato olandese. Ecco chi potrebbe sostituire Max Verstappen.

La Red Bull Racing sta rischiando, seriamente, di perdere il miglior pilota della sua storia. Senza nulla togliere a Vettel che ottenne il medesimo traguardo dei 4 riconoscimenti iridati, in un’epoca diversa della F1, ma uno come Max non sarebbe facile da sostituire nemmeno se ci fossero ancora in gara Michael Schumacher e Ayrton Senna. L’olandese ha dimostrato di essere l’unico in grado di guidare una delle auto più complesse della griglia. Di sicuro avranno modellato anche la RB21 sulle esigenze del figlio d’arte di Jos, ma siamo convinti che tutti faticherebbero nel box del team con sede a Milton Keynes.

Max Verstappen, nonostante lo strapotere tecnico della McLaren, è in piena lotta per la quinta corona di fila. Vorrebbe delle rassicurazioni in vista del futuro che il team non può garantirgli. La Honda lascerà la squadra a fine anno, dopo aver garantito le migliori PU della storia, e l’assenza di un progettista geniale come Newey lancia anche delle ombre sul progetto 2026 sul piano telaistico.

L’olandese, secondo i rumor, si starebbe guardando attorno, scatenando una vera e proprio asta. Aston Martin e Mercedes sarebbero alla finestra. Stroll padre potrebbe sostituire Alonso con Verstappen, mentre Toto Wolff ha sempre avuto un debole per il pilota della Red Bull Racing. Ci sarebbero già stati dei contatti in passato per sondare il terreno.

Red Bull Racing, chi al posto di Max Verstappen

In caso di partenza dell’olandese, la Red Bull Racing potrebbe decidere di sfilare dalla Mercedes il promettente George Russell. Quest’ultimo sembrava vicino al rinnovo, ma l’inserimento del management della squadra anglo-austriaca, capitanato da Horner e Marko, potrebbe stravolgere le certezze dell’inglese. Russell ha spiegato di non aver mai trattato un rinnovo prima di “maggio-giugno”.

Mercedes sta attendendo con grande cautela: potrebbe riuscire a mettere sotto contratto Verstappen, ma potrebbe anche ritrovarsi senza il suo alfiere di punta, dopo la dipartita di Hamilton in direzione Ferrari, qualora Max preferisca poi sposare il progetto dell’Aston Martin. Ci saranno molte chiacchiere nei prossimi mesi, ma il destino di Max sembra segnato. Oramai, dopo anni gloriosi, qualcosa si è rotto in RBR. L’arrivo di Ford per collaborare sulle nuove PU non garantisce nessuna garanzia di successo con le nuove regole del 2026.