MotoGP, Bagnaia fa mea culpa: arrivano parole bomba sulla Ducati

Il bicampione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, ha raccontato le sue sensazioni dopo il secondo posto nella tappa in Qatar.

L’inizio di stagione di Pecco Bagnaia appare disastroso se paragonato a quello di Marc Marquez. Lo spagnolo ha lasciato all’italiano solo il successo ad Austin, complice una caduta nella prima parte del GP delle Americhe. Il torinese, dopo una pessima SR, nel Gran Premio del Qatar ha rimontato sino alla terza posizione, poi divenuta seconda dopo la penalità comminata al pilota del team Tech3 KTM, Maverick Vinales.

Il successo di Marc Marquez in Qatar è stato accolto come l’ennesimo tonfo di Bagnaia. Il distacco in classifica si è ampliato. Lo spagnolo ex Honda ora ha 26 punti di vantaggio sull’italiano. Un distacco ancora colmabile, ma in Europa il pilota italiano dovrà cambiare marcia. Ancora troppo incostante nelle prove libere, Pecco sta facendo fatica a qualificarsi davanti a tutti. Nella MotoGP odierna non ci si può consentire una partenza dalla seconda o terza fila. Per vincere occorre stare sempre in prima fila.

Il feeling di Pecco sulla nuova Desmosedici non è ancora paragonabile a quello di Marc. Il problema, a suo dire, era chiaro sin dallo start. “L’unico modo per provare a combattere contro Marquez era partire vicino a lui – ha esordito Go Free – Non ero in quella posizione ed è stata colpa mia“. Il pilota dovrà migliorare in qualifica. “Quando si parte così indietro, bisogna spingere di più le gomme per superare chi è davanti a noi“, ha spiegato un Bagnaia, visibilmente frustrato, sulle colonne di Todocircuito.com.

L’ammissione di Bagnaia

“Il problema più grande è stato partire undicesimo. Se non succede niente di straordinario, è difficile pensare di fare meglio di un podio. Non posso più ritrovarmi in quella posizione – ha affermato Pecco – Sono stato veloce, ma sono stato io a buttare via questo weekend. Soprattutto, devo lavorare sullo Sprint, è sempre la stessa storia“.

Pecco per anni ha avuto teammate che non lo hanno impensierito. Miller è sempre stato troppo incostante per puntare al Mondiale e Bastianini ha vissuto la sua esperienza in Rosso falcidiato da infortuni. Le sue performance altalenanti hanno spinto i vertici della Casa di Borgo Panigale a investire su Marc Marquez, preferendolo anche al talentuoso Jorge Martin.

“Penso che questo fosse il circuito in cui potevo fare la differenza maggiore. Anche se so che Marc era molto veloce qui, ha lottato per la vittoria contro la Ducati, che è sempre stata il punto di riferimento su questa pista. Ritengo che a Jerez ci sarà più lotta. Marquez è forte lì, proprio come a Le Mans“, ha chiosato Pecco.