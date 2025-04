F1, tutto sul Gran Premio del Bahrain: orari televisivi ed informazioni sulla tappa di Sakhir

Il mondiale di F1 torna in azione in questo fine settimana per il Gran Premio del Bahrain. Ecco gli orari tv e le info utili sull’evento.

Quarto atto per il mondiale di F1 targato 2025, che si sposta in Bahrain, sulla pista di Sakhir. Lando Norris giunge nel deserto con un punto su Max Verstappen, autore di un vero e proprio capolavoro pochi giorni fa a Suzuka. Il campione del mondo ha costruito la prima vittoria stagionale con una pole position da campione al sabato, per poi controllare le due McLaren durante la gara domenicale.

Il team di Woking ha tra le mani la monoposto migliore, la superlativa MCL39, che già nei test svolti a febbraio in Bahrain aveva dato prova di essere superiore alla concorrenza. Tuttavia, Norris ed Oscar Piastri non hanno le stesse qualità di Verstappen, ed anche la squadra, in certe scelte, non è al livello del rivale. La Red Bull dovrà lavorare parecchio per rendere la RB21 più performante, mentre la Ferrari è costretta ancora una volta ad inseguire, e porterà degli aggiornamenti tecnici per cercare di colmare parzialmente il gap.

F1, orari di qualifiche e gara per il Gran Premio del Bahrain

La F1 torna ad orari più “umani” in Bahrain, dove la gara si svolge in notturna sin dall’edizione del 2014. Nella giornata del sabato, le prove libere 3 scatteranno alle 14:30, con qualifiche alle 18:00, mentre il Gran Premio parte alle 17:00 di domenica. Ovviamente, quelli riportati sono gli orari italiani. Cosa aspettarsi dalla tappa di Sakhir? Considerando le caratteristiche della pista, è lecito attendersi una McLaren in grande spolvero, visto che qui è fondamentale “salvare” le gomme posteriori, con una gestione certosina nel corso degli stint.

La McLaren, e questo è davvero curioso, non ha mai vinto in Bahrain, mentre la Red Bull e Max Verstappen vengono da due trionfi consecutivi. La Ferrari ha vinto più di tutti qui trionfando sette volte, l’ultima delle quali nel 2022, quando Charles Leclerc aprì alla grande l’epoca delle F1 ad effetto suolo, guidando la doppietta davanti a Carlos Sainz. Ripetere quell’impresa sarà quasi impossibile, ed attenzione anche alla Mercedes, che sin qui si è dimostrata superiore alle Rosse.

Lewis Hamilton è il pilota più vincente a Sakhir con cinque affermazioni, ma nel giovedì in Bahrain, parlando alla stampa, ha smontato le aspettative. Sir Lewis ha detto ai tifosi di non aspettarsi miracoli da lui, consapevole del fatto che la Ferrari non è al top in questo momento. Il tracciato del Bahrain misura 5.412 metri ed è provvisto di 15 curve. Le zone DRS sono tre, e la distanza di gara è articolata in 57 giri, per un totale di 308.238 km.