F1 GP Bahrain, Gara: Piastri domina e manda un segnale al mondiale, Ferrari ancora fuori dal podio

Il Gran Premio del Bahrain vede trionfare Oscar Piastri, mentre Russell evita la doppietta McLaren chiudendo secondo. Quarto Leclerc.

La McLaren continua a dettare legge in questo avvio di stagione, dimostrando una superiorità netta della MCL39. Oscar Piastri si è imposto per la seconda volta in quattro gare, conducendo dall’inizio alla fine e senza mai essere impensierito dalla concorrenza. Bravissimo, ancora una volta, George Russell sulla Mercedes, in grado di resistere all’assalto finale di Lando Norris, il quale mantiene la prima posizione nel mondiale, ma va via da Sakhir con tanti dubbi vista la superiorità del compagno di squadra.

Ancora una volta, la Ferrari deve accontentarsi di chiudere giù dal podio, con Charles Leclerc quarto seguito da Lewis Hamilton. Le Rosse hanno fatto vedere qualche passo in avanti, ma una strategia forse non perfetta ha costretto i due piloti a montare la gomma Dura nello stint conclusivo, rendendo vana ogni speranza di lottare per il podio. Notte fonda per la Red Bull, solo sesta con Max Verstappen, che nell’ultimo giro si è liberato dell’Alpine di Pierre Gasly. Ancora una grande gara per la Haas, ottava con Esteban Ocon e decima con Oliver Bearman che ha completato la top ten alle spalle di Yuki Tsunoda.

F1, Piastri senza rivali mentre le Ferrari sono giù dal podio

Seconda pole position stagionale per Oscar Piastri, che decide di scattare con gomma Soft, e l’eccezione è fornita dalle due Ferrari tra i big. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton optano per la Media nuova, in modo da provare ad allungare il primo stinto. La partenza di Leclerc è pessima, con George Russell e Lando Norris che lo scavalcano senza problemi, ed anche per Hamilton il non è esattamente da ricordare.

Il primo colpo di scena arriva al settimo giro, quando a Norris vengono comminati cinque secondi di penalità da scontare nel pit-stop per essersi posizionato fuori dal proprio slot in griglia. I primi a fermarsi sono proprio Norris, che sconta anche la penalità, e Max Verstappen. Gomma Media per il leader del mondiale, Dura per il campione del mondo, che paga anche una sosta più lunga del previsto.

Dopo le soste dei big, le Ferrari salgono al comando allungando il loro stint su gomma Media, mentre Verstappen è in grave difficoltà e non riesce a scavalcare la Haas di Esteban Ocon. Approfittando del poco grip sulla bianca di Super Max, Andrea Kimi Antonelli si fa sotto nei confronti di Verstappen. Si fermano, in maniera abbastanza inspiegabile, per rimontare la gomma Media i due del Cavallino, mentre Antonelli supera alla grande un Verstappen che non ha alcuna speranza a bordo di una Red Bull lentissima.

Le Ferrari volano e Leclerc si libera di Norris, mentre Hamilton rimonta sino al quinto posto, dimostrando che la tattica Ferrari di allungare il primo stint ha dato un vantaggio. Al 32esimo giro entra in pista la Safety Car per la presenza di detriti sul tracciato. Piastri monta la gomma Media, così come il compagno di squadra. Scelta aggressiva per Russell che va sulla Soft, mentre le Ferrari sulla Dura.

Dopo la ripartenza, si innesca un duello tra Leclerc e Norris per la terza posizione, che vede il monegasco resistere a lungo nonostante una gomma molto meno prestazione. Charles deve poi arrendersi ed accontentarsi della quarta piazza, mentre Norris non riesce a passare Russell. Piastri vince e si fa sotto al compagno di squadra in classifica, mentre il team di Woking ipoteca già il costruttori. Prossimo appuntamento a Jeddah domenica prossima.