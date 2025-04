F1 GP Bahrain, Qualifiche: Piastri in pole position davanti a Russell, Norris ed Hamilton flop totali

La pole position del GP del Bahrain va ad Oscar Piastri, autore di un giro pazzesco. Russell e Leclerc inseguono, disastro Norris.

Il Gran Premio del Bahrain scatterà con una griglia che in pochi avrebbero potuto prevedere, soprattutto nelle posizioni che contano. Oscar Piastri sulla McLaren ha staccato la pole position in 1’29”841, davanti a George Russell con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari. Ottima la prova di entrambi, e va detto che il britannico è arrivato a soli 168 millesimi da un colpo che sarebbe stato clamoroso. Bravo anche Andrea Kimi Antonelli, quarto davanti ad un super Pierre Gasly su un’Alpine del tutto rivitalizzata.

Scorrendo la classifica, scopriamo che Lando Norris non è andato oltre il sesto posto, un risultato inaccettabile considerando l’astronave che ha a disposizione. Il leader del mondiale precede la Red Bull di un Max Verstappen che nulla ha potuto in un week-end in cui la RB21 sta faticando più del previsto, seguito da un ottimo Carlos Sainz che suona per la prima volta la campana da quando guida la Williams. Malissimo anche Lewis Hamilton, che, Cina a parte, ha deluso le aspettative sino ad oggi. Decimo Yuki Tsunoda che chiude la top ten.

F1, Norris sbaglia tutto nel giro decisivo

Nel caldo soffocante di Sakhir va in scena la quarta qualifica stagionale, in una F1 del tutto assoggettata al dominio McLaren. Il Q1 non parte bene per la Red Bull, con Max Verstappen che commette un errore e deve abortire il suo primo tentativo, dovendo smarcare un secondo set di gomme Soft, mentre Yuki Tsunoda vede il suo tempo cancellato. Dando uno sguardo agli ultimi in classifica, vengono eliminati Alexander Albon con la Williams, Liam Lawson con la Racing Bulls, ma anche Gabriel Bortoleto sulla Sauber. Ultima fila per l’Aston Martin di Lance Stroll con Oliver Bearman in chiusura sulla Haas.

Il Q2 certifica una giornata disastrosa per la Haas, visto il brutto incidente che vede coinvolto Esteban Ocon alla Curva 3. Il francese esce incolume dalla sua monoposto, ma ovviamente resta escluso senza far segnare tempi. Il primo degli esclusi è Jack Doohan con l’Alpine, seguito da Isack Hadjar, e per la Racing Bulls è un netto passo indietro rispetto alle prime gare. Niente da fare per un comunque ottimo Nico Hulkenberg, 13esimo davanti a Fernando Alonso.

Il primo tentativo del Q3 vede Oscar Piastri primeggiare di un solo decimo nei confronti di George Russell, che però è l’unico ad aver montato una gomma Soft nuova. Terzo Lando Norris, mentre le Ferrari inseguono da lontano con la gomma usata. Russell piazza un eccezionale secondo tempo dietro a Piastri, mentre Norris è solo sesto dopo aver sbagliato tutto. Eccellente il terzo posto di Charles Leclerc che dà qualche speranza ai tifosi del Cavallino. Alle 17:00 di domani ora italiana la partenza della gara.