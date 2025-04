Fiat Grande Panda: la nuova generazione firmata Fiat

La Fiat Panda è una city car la cui produzione è iniziata nel 1980 e non è esagerato affermare che rappresenta un pezzo di storia del settore automobilistico italiano. Dal punto di vista commerciale questa vettura è stata un successo clamoroso e, dai dati reperibili, a giugno 2023 ne sono state prodotte più di 8,5 milioni.

Si distinguono tre serie di Fiat Panda: la prima, del 1980, disegnata da celeberrimo designer Giorgetto Giugiaro, la seconda, uscita nel 2003, disegnata da Giuliano Blasio, e la terza, risalente al 2012, disegnata dal centro stile Fiat sotto la guida di Roberto Giolito.

Nel giugno 2024, inoltre, l’azienda torinese ha annunciato il lancio della Fiat Grande Panda, un crossover compatto di segmento B.

Attualmente in produzione vi sono i veicoli della terza serie e quelli dell’ultima arrivata.

La Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda è un veicolo che rientra nella categoria dei crossover compatti e il suo design si ispira a quello della prima serie, caratterizzato da linee robuste e funzionali, anche se ovviamente adattato al gusto moderno attuale.

La carrozzeria presenta un mix di elementi retrò e futuristici, con dettagli stilistici che richiamano la prima serie ma con un inevitabile tocco contemporaneo.

Le sue dimensioni, come del resto il nome lascia intuire, sono maggiori di quelle del modello originale: ha una lunghezza di quasi 4 m (399 cm), la larghezza è di 176 cm mentre l’altezza è di 157 cm. Il bagagliaio è abbastanza capiente: 361 litri.

La dotazione tecnologica è di una certa importanza: il cruscotto di questo modello è ovale ed è ispirato alla pista che si trova sul tetto dello stabilimento Fiat del Lingotto. Vi si trovano due schermi: un display da 10 pollici di serie, che funge da quadro strumenti, e uno schermo touch opzionale, nella consolle centrale da 10,25 pollici, dedicato al sistema di infotainment. La vettura è dotata anche di sistemi di assistenza alla guida quali la frenata automatica di emergenza e l’assistenza al mantenimento della corsia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Grande Panda è disponibile sia in versione ibrida che full electric ed è quindi un’autovettura interessante per chi punta alla sostenibilità senza rinunciare alla praticità.

La comodità del noleggio a lungo termine

Per coloro che sono attratti dalla nuova proposta Fiat ma sono poco propensi ad affrontare l’investimento che comporta l’acquisto, un’alternativa interessante è il noleggio a lungo termine, una formula di locazione che, dietro la corresponsione di un canone mensile fisso, include diversi servizi quali assicurazione, manutenzione, assistenza stradale ecc.

Optando per la formula del noleggio a lungo termine si può disporre di una vettura nuova e tecnologicamente avanzata senza doversi preoccupare della svalutazione del mezzo (un problema che riguarda il proprietario e non il locatario) o di costi imprevisti.

Quali sono le aspettative di mercato?

Fiat punta molto su Grande Panda che combina innovazione e tradizione. Indubbiamente, il modello si rivolge a un’utenza piuttosto ampia e diversificata. È in effetti ideale per chi sfrutta molto l’auto in città, e ha la necessità di un mezzo agile e facile da parcheggiare, ma anche per coloro che amano viaggiare e cercano una vettura che sia spaziosa e confortevole.

La motorizzazione ibrida e quella elettrica, infine, sono due opzioni ecologiche che sicuramente soddisferanno tutti quegli automobilisti che sono attenti alla sostenibilità ambientale.