Il concept FIAT che rappresentò un lavaggio del cervello: l’errore che nessuno sospettava

Si chiamava Punto ‘Born this way’, ma il concept della FIAT del 2011 non era ispirato a Lady Gaga. Ecco le sue caratteristiche speciali.

Con la terza generazione di Punto la Casa piemontese si è lanciata anche sui mercati esteri, creando diverse versioni con un appeal internazionale. La terza serie ha debuttato nell’agosto 2007, usando la Grande Punto originale come parte della carrozzeria e degli organi meccanici. Il design, nato dalla collaborazione di Giugiaro, non è toccato, mentre gli interni sono stati impostati sul concetto del minimal, proprio per tenere basso il prezzo.

Una delle versioni più audaci venne svelata al Motor Show. Il nome della vettura riprese il titolo di un grande successo della cantante americana Lady Gaga: “Born This way”. La traccia divenne un tormentone. Scritta da Gaga e Jeppe Laursen, che l’ha prodotta insieme a Fernando Garibay e DJ White Shadow, la traccia è stata sviluppata durante Monster Ball Tour.

Ispirata dalla musica degli anni ’90 che dava potere alle donne e alle minoranze, Gaga ha spiegato che “Born This Way” era il suo inno alla libertà. La canzone è stata anche ispirata da Carl Bean e dalla sua canzone “I Was Born This Way”, pubblicata nel 1977. Divenne il singolo principale dell’album di Lady Gaga, pubblicato l’11 febbraio 2011.

La show-car della FIAT era perfetta per una edizione limitata. Si fece notare sul palco di Bologna per una colorazione giallo opaco glitterata con tetto, maniglie e calotte specchi nere. I montanti personalizzati e i cerchi nero lucido da 17’’. L’auto era dotata di pinze-freno gialle, altro dettaglio caratteristico di questa Punto Born This Way. I sedili completamente rivestiti in pelle presentavano le scritte “Born this way” nella parte centrale della seduta e dello schienale. Questo stesso motivo è ripreso dalla plancia rivestita in pelle nera.

Le motorizzazioni della FIAT Punto

I tecnici della FIAT avevano montato sulla Punto Born This Way il potente 1.4 Multi Air turbo da 135 cavalli e 206 Nm di coppia. Nell’equipaggiamento erano inclusi clima automatico bi-zona, radio con lettore CD e Mp3, Blue&Me, cruise control, ESP con Hill Holder e 7 airbag.

Nel video in alto del canale YouTube GruppoSotreva potete osservare, nel dettaglio, tutte le caratteristiche dell’abitacolo giallo e nero. Il look era giovanile e di grande impatto. La vettura non entrò mai in produzione ma nonostante una mission comune alla canzone non era ispirata a Lady Gaga.